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ASUS и Gigabyte неожиданно добавили поддержку чипов Ryzen 5000 своим платам с чипсетом AMD A320

Некоторые производители материнских выпустили обновлённые версии BIOS, добавляющие материнским платам с чипсетами AMD 300-й серии поддержку процессоров AMD Ryzen 5000-й серии. В частности, отметились компании ASUS и Gigabyte, пишет портал Tom’s Hardware.

Источник изображения: ASUS

Источник изображения: ASUS

Ещё с выходом процессоров Ryzen 5000 (Vermeer) стало известно, что они не поддерживаются старыми материнскими платами. Для обхода этого ограничения некоторые владельцы моделей плат на чипсете AMD X370 на свой страх и риск стали использовать специальные модифицированные версии BIOS, в которых была реализована поддержка новых чипов. Однако использование таких прошивок не гарантирует стабильность работы системы. Обширного распространения модифицированные версии BIOS не получили, так как выпускались только для определённых моделей плат.

Появление официальной поддержки Zen 3 на платах с чипсетом A320 позволяет без опасений использовать самые актуальные модели процессоров AMD.

Новая версия BIOS для платы ASUS Prime A320M-K. Источник изображения:ASUS

Новая версия BIOS для платы ASUS Prime A320M-K. Источник изображения: ASUS

Хотелось бы верить, что с появлением официальных прошивок от ASUS и Gigabyte в ближайшем будущем этому примеру последуют и остальные производители. Журналисты Tom’s Hardware обратились в AMD, чтобы узнать не изменила ли компания своего отношения к вопросу о совместимости Zen 3 с платами 300-й серии. На момент публикации на запрос компания не ответила.

Процессорный разъём Socket AM4 является одним из самых долгоживущих на рынке на данный момент — он повидал уже четыре поколения процессоров AMD Ryzen. Материнские платы с чипсетом A320 обычно оснащены чипами BIOS, очень ограниченными по объёму, поэтому ASUS и Gigabyte пришлось пойти на некоторые жертвы ради того, чтобы они смогли заработать с процессорами Ryzen 5000. В частности, компании убрали в новых прошивках поддержку процессоров AMD 7-го поколения A-серии, а также чипов серии Athlon X4 (Bristol Ridge). Однако это незначительный компромисс для тех, кто хотел бы получить возможность использования нового процессора AMD без значительных затрат.

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Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: ryzen 5000, материнские платы, amd a320, поддержка
ryzen 5000, материнские платы, amd a320, поддержка
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