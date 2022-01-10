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Honor представила смарт-часы Watch GS 3 с круглым AMOLED-экраном, GPS и корпусом из нержавеющей стали

Сегодня Honor представила свой первый складной смартфон Magic V, который одновременно стал первым устройством на базе флагманского чипсета, выпущенным компанией после отделения от Huawei. Вместе со смартфоном китайская компания представила Watch GS 3 — новые смарт-часы премиум-класса.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

Корпус новинки выполнен из низкуглеродистой нержавеющей стали. Дисплей прикрыт изогнутым закалённым стеклом. Часы весят 44 грамма при толщине 10,5 мм. В новинке используется 1,43-дюймовый круглый AMOLED-экран с разрешением 466 × 466 пикселей и плотностью 326 точек на дюйм. Аккумулятор устройства может похвастаться ёмкостью 451 мА·ч, которой достаточно чтобы обеспечить до 14 дней автономной работы. При включенном GPS это время сокращается до 30 часов. Пяти минут зарядки хватает на целый день использования часов.

Новинка оснащается восьмиканальным сенсором для отслеживания сердечного ритма. По словам производителя, он обеспечивает точность измерения до 97 %. Часы также поддерживают круглосуточное отслеживание уровня кислорода в крови и мониторинг сна с более чем 200 советами позволяющими улучшить качество ночного отдыха.

Honor Watch GS 3 предлагают пользователям продвинутые возможности навигации благодаря поддержке таких систем позиционирования, как GPS, Galileo, ГЛОНАСС, BeiDou и NAVIC. Устройство может похвастаться поддержкой более чем 100 спортивных режимов, десять из которых ориентированы на профессиональных спортсменов.

Новинка работает под управлением LiteOS. Её сердцем выступает чипсет Apollo4. Пользователю доступно 4 Гбайт встроенной памяти. Устройство может похвастаться поддержкой NFC для бесконтактной оплаты и водонепроницаемостью 5АТМ.

Honor Watch GS 3 будут доступны в серебристом, золотом и чёрном цвете Racing Pioneer. Первые две версии предложат пользователям ремешок из кожи, в то время как у чёрных часов он будет выполнен из резины. Серебристые и золотые часы будут доступны по цене $235, а чёрная версия обойдётся в $205.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, носимая электроника,
Теги: новинка, носимая электроника, смарт-часы, honor
новинка, носимая электроника, смарт-часы, honor
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