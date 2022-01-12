Смартфон Vivo Y55 5G получит тройную камеру и процессор Dimensity 700

Интернет-источники обнародовали изображения и новые данные о технических характеристиках смартфона среднего уровня Vivo Y55 5G, анонс которого может состояться в текущем квартале.

Как можно видеть на рендерах, аппарат получит дисплей с каплевидным вырезом под одинарную селфи-камеру. В тыльной части расположится тройная камера с 64-мегапиксельным основным датчиком.

В оснащение войдёт восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 700 с графическим ускорителем ARM Mali-G57 MC2 и модемом 5G. Говорится о подготовке версий с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя составит 128 Гбайт.

Устройство уже отметилось в популярном бенчмарке Geekbench, где показало результат в 430 баллов в одноядерном тесте и 1438 баллов в многоядерном.

Упомянуты боковой дактилоскопический сканер, порт USB Type-C и гнездо для наушников на 3,5 мм. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 12 «из коробки».

На изображениях смартфон Vivo Y55 5G показан в градиентном цветовом исполнении, а также в защитном чехле. Цена, как ожидается, составит от 200 долларов США.