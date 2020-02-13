Vivo вошла в топ-5 производителей смартфонов на российском рынке

Компания vivo вошла в пятёрку крупнейших производителей смартфонов на российском рынке по объёмам поставок в четвёртом квартале 2019 года. Согласно данным исследовательской компании Canalys, vivo увеличила поставки смартфонов на 1190 %, заняв 4 % рынка.

По данным аналитической компании GfK, к декабрю 2019 года продажи смартфонов компании vivo в России выросли на 550 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Благодаря этому доля vivo на российском рынке увеличилась с 0,4 до 2,6 %.

Самой продаваемой за анализируемый период моделью компании стал смартфон vivo Y91C. Устройство отличается продуманным дизайном с поддержкой управления жестами, оснащено аккумулятором ёмкостью 4030 мА·ч, и 6,22-дюймовым экраном Halo FullView.

Одной из самых удачных моделей декабря 2019 года компания называет смартфон V17 с 48-Мп ИИ-квадрокамерой, модулем NFC и селфи-камерой на 32 Мп. Смартфон оснащён восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 665 и аккумулятором ёмкостью 4500 мА·ч, гарантирующими плавную и продолжительную работу в автономном режиме устройства.