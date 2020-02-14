Huawei Mate 30 Pro. Как жить без сервисов Google?
3DNewsНовости HardwareпроцессорыIntel сообщила об опасной уязвимости в п...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel сообщила об опасной уязвимости в подсистеме защиты и администрирования процессоров

Последние два года как прорвало! В процессорах и платформах Intel (не только у неё) выявляются всё новые и новые уязвимости. Аппаратные и программные находки для ускорения вычислений обернулись опасными «дырами», которые создают условия для кражи данных. Тем же самым грешат и системы удалённого администрирования, в чём Intel снова призналась.

Накануне лидер рынка микропроцессоров сообщил, что в подсистеме Converged Security and Management Engine (CSME) выявлена новая уязвимость, которая позволяет неправомочно повысить права пользователя в системе, вызвать отказ в обслуживании или украсть данные. Уязвимость получила официальное обозначение CVE-2019-14598 и признана «очень серьёзной». По 10-бальной шкале угроз CVSS ей присвоено 8,2 балла.

Если говорить предметно, то уязвимость обнаружена в прошивке микроконтроллера ME (Management Engine) подсистемы CSME, который устанавливается во все чипсеты Intel и идёт в составе всех платформ, за исключением процессоров поколений Ice Lake и Comet Lake. Поскольку CSME входит также в подсистему Intel Active Management Technologies (AMT), то уязвимыми оказываются и процессоры с поддержкой технологии Intel vPro.

Ошибка затрагивает версии Intel CSME от 12.0 до 12.0.48, от 13.0 до 13.0.20 и от 14.0 до 14.0.10. Следует сказать, что воспользоваться уязвимостью можно только при локальном доступе к уязвимой системе. Среди платформ Intel Интернета вещей уязвима только прошивка 12.0.56. Компания настоятельно рекомендует обратиться к поставщикам оборудования и получить исправленный микрокод CSME версий 12.0.49, 13.0.21 и 14.0.11 или более новый.

Исходя из прошлого опыта, можно ожидать, что обновления выйдут только для относительно нового оборудования. Старые системы и, особенно, устройства на процессорах Intel для Интернета вещей могут вообще не дождаться обновлений и остаться уязвимыми для атаки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel опровергла наличие уязвимости в технологии Active Management
В технологии Intel Active Management есть серьёзная уязвимость
Intel раскрыла данные об уязвимости в подсистеме Management Engine
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы
Intel Core i9-10900K действительно сможет автоматически разгоняться выше 5 ГГц
Китайская Zhaoxin выпустила 8-ядерные настольные процессоры «для энтузиастов»
Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: intel, уязвимости, процессор
intel, уязвимости, процессор
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой 297
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы 156
ЭЛИК: новое семейство персональных компьютеров на процессорах «Эльбрус» 119
Весеннее обновление Windows 10 удивит количеством нововведений 89

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены
Встроенная графика Intel Lakefield может оказаться весьма производительной, а CPU вряд ли
Красный сверхгигант Бетельгейзе резко потускнел и изменил видимую форму
Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X вырос на 5–7 %
Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор
NPD: в январе по продажам Dragon Ball Z: Kakarot обошла всех, но не изменила тенденцию рынка 3 мин.
Целый ворох новых проблем у Windows 10: очистка рабочего стола, удаление профиля и сбои загрузки 12 мин.
Марк Цукерберг: социальные сети нужно регулировать по правилам, близким к газетам и телефонной связи 5 ч.
Microsoft сделает копирование и вставку между устройствами эксклюзивной функцией смартфонов Samsung 6 ч.
Batman: Return to Arkham, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider и Snake Pass покинут каталог Xbox Game Pass 6 ч.
Раннюю версию Windows 10X протестировали на ноутбуке 7 ч.
Новая статья: Elderborn — суровый метал. Рецензия 16 ч.
СМИ: Microsoft планирует улучшить Проводник и Paint 18 ч.
Второе дополнение Shenmue III расскажет новые истории 18 ч.
State of Decay 2 перезапустится с выходом нового издания Juggernaut Edition 22 ч.
Ультразвуковой браслет глушит окружающие микрофоны, включая имеющиеся в смарт-устройствах 8 мин.
Особый путь: Великобритания покинула EuroHPC 37 мин.
США и союзники тестируют на военной базе альтернативы китайскому оборудованию 5G 5 ч.
Концепт-рендер демонстрирует смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 2 5 ч.
У смартфона Moto G Power появится «облегчённая» версия 5 ч.
SpaceX Crew Dragon доставлен на космодром для заключительных тестов 5 ч.
SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB: ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 420 мм 6 ч.
Регулятор рассекретил бюджетный телефон Nokia TA-1212 для сетей GSM 6 ч.
Грядёт выход планшета Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) с чипом Exynos 7904 6 ч.
Смартфон Samsung Galaxy A70e получит экран Infinity-V и тройную камеру 7 ч.