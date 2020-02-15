Compal Flex Book: гибридный планшет с гибким дисплеем

Тайваньская компания Compal, один из крупнейших контрактных производителей электроники, продемонстрировала концептуальный портативный компьютер под названием Flex Book.

Показанное устройство — это гибрид ноутбука «два в одном» и планшета с гибким экраном. Устройство состоит из двух частей — секции с дисплеем и электронными компонентами, а также подсоединяемой клавиатуры с тачпадом.

Взаимодействовать с сенсорным экраном пользователи смогут при помощи пальцев и специального пера. Стилус может закрепляться в боковой части гаджета.

Главная особенность Flex Book заключается в применении гибкого дисплея: планшетную секцию можно складывать пополам подобно книге. Это защищает экран от повреждений во время ношения гаджета, скажем, в сумке, а также позволяет реализовывать дополнительные режим работы.

К примеру, компьютер можно раскрыть не полностью, получив некое подобие обычной книги с двумя «страницами» с портретной ориентацией. Кроме того, планшет можно превратить в самостоятельный мини-ноутбук с виртуальной клавиатурой на одной из частей гибкого дисплея.

Увы, пока Flex Book — это лишь концептуальная разработка. Когда такое устройство может появиться на коммерческом рынке, не сообщается.