Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X вырос на 5–7 %

Компания Tesla, как и предполагалось, увеличила пробег своих электрических автомобилей Model S и Model X на одном заряде блока аккумуляторных батарей.

Речь идёт о модификациях автомобилей Long Range Plus. Представленные цифры получены по методике оценки Агентства по охране окружающей среды США (United States Environmental Protection Agency, EPA).

Итак, сообщается, что запас хода Tesla Model S возрос с 373 миль до 390 миль (приблизительно 630 км). Иными словами, прибавка составила приблизительно 5 %.

У кроссовера Tesla Model X прирост оказался более значительным — на уровне 7 %. Запас хода поднялся с 328 миль до 351 мили (около 565 км).

Разумеется, реальные цифры будут зависеть от условий движения, использования бортовых систем, в частности, климатической установки, стиля вождения и от других факторов.

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) добавляет, что на деле электрокары Model S и Model X, произведённые в течение последних месяцев, могут демонстрировать показатели пробега на одной подзарядке, превосходящие указанные значения EPA. Дополнительные возможности станут доступны после выхода одного из будущих обновлений бортового программного обеспечения.