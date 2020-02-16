Rocket Lab получила контракт NASA на запуск спутника CubeSat на окололунную орбиту

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о заключении контракта с аэрокосмической компанией Rocket Lab на запуск на окололунную орбиту небольшого спутника типоразмера CubeSat.

Спутник под названием CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) массой около 25 кг будет запущен в начале 2021 года с нового стартового комплекса Rocket Lab, построенного на острове Уоллопс (Виргиния).

Миссия CAPSTONE предназначена для проверки уникальной эллиптической орбиты, по которой будет перемещаться будущая окололунная космическая станция Gateway.

Строительство новой стартовой площадки Rocket Lab в Виргинии, получившей название Launch Complex 2, было завершено в прошлом году, а уже в конце этого года компания начнёт осуществлять с неё запуски ракет. Rocket Lab заявила, что новый пусковой комплекс будет в первую очередь обслуживать миссии правительства США.

В прошлом году NASA заключило контракт на $13,7 млн с компанией Advanced Space со штаб-квартирой в Боулдере (штат Колорадо) на разработку и эксплуатацию CAPSTONE CubeSat. В создании космического аппарата также участвуют специалисты компании Tyvak Nano-Satellite Systems.

«CAPSTONE — это быстрая, рискоустойчивая демонстрация, цель которой — узнать об уникальной семидневной орбите между Землёй и Луной, которую мы хотим использовать для Gateway», — указал Маршалл Смит (Marshall Smith), директор программ NASA по исследованию Луны.