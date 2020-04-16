Bloomberg: Apple представит в этом году необычные полноразмерные беспроводные наушники

Согласно данным ресурса Bloomberg, в этом году Apple представит полноразмерные (over-ear) беспроводные high-end наушники с модульной конструкцией, слухи о которых курсируют в Сети уже не первый месяц.

Сообщается, что Apple работает как минимум над двумя версиями наушников, включая «премиум-версию с использованием материалов, подобных коже» и «модель для фитнеса, в которой используются более лёгкие, воздухопроницаемые материалы с небольшими отверстиями».

Прототипы наушников выполнены в ретро-стиле и оснащены овальными поворачивающимися амбушюрами, а также оголовьем в виде тонкой металлической дужки, берущей начало от верхушек ушных чашек, а не с боков. Об этом ресурсу Bloomberg сообщили источники, пожелавшие сохранить анонимность ввиду обсуждения неанонсированного продукта.

По данным информаторов, у наушников чашки и оголовье прикрепляются с помощью магнита, что позволяет пользователям менять их местами для настройки и замены. Такая модульная конструкция позволяет легко преобразовывать наушники для занятий фитнесом.

Ожидается, что в новых наушниках Apple будет поддержка сопряжения с другими устройствами и функция шумоподавления, подобные имеющимся у наушников AirPods Pro. Кроме того, новые наушники получат поддержку интеллектуального ассистента Siri для голосового управления, а также набор встроенных сенсорных элементов управления.

Источники Bloomberg утверждают, что Apple планирует представить новые наушники позже в этом году. В свою очередь, блогер Джон Проссер (Jon Prosser) сообщил в Twitter, что устройство Apple дебютирует в июне на конференции для разработчиков Apple WWDC. Цена новинки составит около $350, то есть она будет в таком же диапазоне, что и Beats Studio3, и Bose 700.