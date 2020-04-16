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Опубликованы более подробные характеристики нового iPhone SE

Вчера Apple представила новый iPhone SE. Смартфон может похвастаться чипсетом A13 Bionic, которым также оснащено флагманское семейство iPhone 11. Данный процессор является одним из самых производительных на рынке мобильных устройств. Apple, традиционно, не раскрыла данные о ёмкости батареи и объёме оперативной памяти нового смартфона, тем не менее, они были опубликованы оператором сотовой связи China Telecom.

gizmochina.com

gizmochina.com

Информация, найденная в базе данных оператора, гласит, что новый бюджетный iPhone получил 3 Гбайт оперативной памяти, против четырёх у всех модификаций iPhone 11. Смартфон, как и ожидалось, не сможет работать в сетях 5G, однако, он может похвастаться поддержкой LTE гигабитного класса и встроенным модулем Wi-Fi 6. Это делает новинку одним из самых продвинутых в плане беспроводных подключений смартфонов без 5G .

gizmochina.com

gizmochina.com

Ёмкость аккумулятора iPhone SE составляет 1812 мА·ч, как и у iPhone 8. Согласно официальным данным, батарея нового устройства способна обеспечить 13 часов воспроизведения видео и 8 часов онлайн-трансляции. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi и быструю зарядку мощностью 18 Вт, благодаря которой АКБ может набрать 50 % заряда за полчаса. К сожалению, комплектуется устройство 5-Вт блоком питания, а более мощный адаптер придётся докупать отдельно.

gizmochina.com

gizmochina.com

Предзаказ на новый iPhone SE будет открыт уже завтра в США и 23 апреля в России. Стоимость нового устройства стартует с $399 в США или 39 990 рублей в России за версию с 64 Гбайт встроенной памяти.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфон, apple, iphone, iphone se
смартфон, apple, iphone, iphone se
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