В Европе дебютировал смартфон Honor 9X Lite с 48-Мп камерой и экраном Full HD+

30 апреля на европейском рынке начнётся приём заказов на смартфон среднего уровня Honor 9X Lite: фактические поставки этого аппарата стартуют 14 мая.

Новинка наделена 6,5-дюймовым экраном Full HD+ (2340 × 1080 точек) с довольно крупным вырезом в верхней части. Фронтальная камера построена на 16-мегапиксельном сенсоре.

Сзади располагается двойная камера: она объединяет 48-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,8 и 2-мегапиксельный блок с максимальной диафрагмой f/2,4. Кроме того, в тыльной части размещён сканер отпечатков пальцев.

Кремниевый «мозг» смартфона — фирменный процессор Kirin 710. Чип объединяет восемь вычислительных ядер: это квартеты ARM Cortex-A73 с частотой до 2,2 ГГц и 1,7-ГГц ARM Cortex-A53. В состав изделия включён графический контроллер ARM Mali-G51 MP4.

Аппарат несёт на борту 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD, а также аккумулятор ёмкостью 3750 мА·ч. Имеются порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Устройство весит 175 г, имея размеры 160,4 × 76,6 × 7,8 мм. Покупателям будут предлагаться версии в чёрном и зелёном цветовых исполнениях. Ориентировочная цена — 200 евро.