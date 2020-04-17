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Руководитель TSMC заявил, что китайская SMIC не представляет опасности

Слухи о передачи компанией Huawei части заказов на выпуск 14-нм процессоров китайскому подрядчику SMIC возникают регулярно, и конкурирующая TSMC даже не успевает их опровергать. На этой неделе она просто ограничилась заявлениями о том, что SMIC ей не ровня.

Источник изображения: SMIC

Источник изображения: SMIC

Специфика взаимоотношений TSMC с Huawei на квартальном отчётном мероприятии упоминалась только в контексте возможных санкций со стороны США, которые ограничили бы возможность тайваньского подрядчика выпускать процессоры марки HiSilicon. По поводу этих санкций руководство TSMC смогло лишь сказать, что официально пока ничего не решено, и паниковать не следует.

Выпытывать «всю подноготную» никто из аналитиков на конференции TSMC не стал, вместо этого представитель Morgan Stanley спросил у руководства компании, считает ли оно существенной конкурентную угрозу со стороны SMIC. Генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) пояснил, что не согласен с утверждением аналитика об укреплении рыночных позиций компании SMIC. В конкурентоспособности своих услуг TSMC абсолютно уверена, потому что ими пользуются буквально все. «В любом месте мы предлагаем лучшую технологию и лучшие услуги», — заявил Си-Си Вэй.

Ключом к рыночному успеху TSMC считает не только технологическое совершенство, но и умение тесно взаимодействовать с клиентами. По этой причине TSMC не только не сокращает свою долю рынка, но даже увеличивает её. Если говорить о китайских клиентах, то многие из них давно пользуются услугами именно TSMC. Компания SMIC довольно агрессивна в своих действиях, по словам доктора Вэя, но TSMC до сих пор удавалось успешно с ней соперничать.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: tsmc, smic, huawei
tsmc, smic, huawei
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