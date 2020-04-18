SpaceX вернёт НАСА возможность доставлять астронавтов в космос 27 мая

Майского полёта американских астронавтов к МКС на борту пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX профильное ведомство США ждёт с большим нетерпением. Он позволит снизить зависимость НАСА от услуг Роскосмоса, который с 2011 года монополизировал рынок доставки людей на борт МКС. Исторический полёт намечен на 27 мая, если позволят погодные условия.

На сайте американского ведомства появилось сообщение о готовности отправить астронавтов Роберта Бенкена (Robert Behnken) и Дагласа Хёрли (Douglas Hurley) при помощи ракеты-носителя Falcon 9 в 16:32 по местному времени со Стартового комплекса 39А в штате Флорида. Им предстоит в рамках пилотируемого испытательного полёта Demo-2 пристыковаться на модуле SpaceX Crew Dragon к МКС, а затем после выполнения программы экспериментов на её борту вернуться на Землю на том же корабле. Crew Dragon рассчитан на пребывание на орбите в течение 210 дней, но должен будет вернуться на Землю по мере готовности очередной пилотируемой миссии. В режим ручного управления космический корабль SpaceX будет переведён только в случае крайней необходимости, в штатном режиме всё будет делать автоматика. Согласно программе полёта, приводниться аппарат должен у берегов Флориды, где его подберёт спасательное судно SpaceX Go Navigator.

По итогам данного полёта Crew Dragon должен будет получить сертификацию НАСА для совершения регулярных полётов на орбиту Земли с астронавтами на борту. В 2014 году НАСА заключило контракты с Boeing и SpaceX на создание средств доставки астронавтов к МКС, но если Crew Dragon оказался готов к выполнению миссии в конце мая этого года, то разработанный Boeing CST-100 Starliner преследовали неудачи во время испытательного полёта, в результате чего повторный запуск был отложен на более поздний период. Обе программы являются частью долгосрочной инициативы Artemis, которая имеет своей целью доставить на поверхность Луны к 2024 году двух американских астронавтов разного пола.