Обзор смартфона Huawei P40 Pro: один против всего мира
3DNewsНовости HardwareкосмосSpaceX вернёт НАСА возможность доставлят...
Новости Hardware

SpaceX вернёт НАСА возможность доставлять астронавтов в космос 27 мая

Майского полёта американских астронавтов к МКС на борту пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX профильное ведомство США ждёт с большим нетерпением. Он позволит снизить зависимость НАСА от услуг Роскосмоса, который с 2011 года монополизировал рынок доставки людей на борт МКС. Исторический полёт намечен на 27 мая, если позволят погодные условия.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

На сайте американского ведомства появилось сообщение о готовности отправить астронавтов Роберта Бенкена (Robert Behnken) и Дагласа Хёрли (Douglas Hurley) при помощи ракеты-носителя Falcon 9 в 16:32 по местному времени со Стартового комплекса 39А в штате Флорида. Им предстоит в рамках пилотируемого испытательного полёта Demo-2 пристыковаться на модуле SpaceX Crew Dragon к МКС, а затем после выполнения программы экспериментов на её борту вернуться на Землю на том же корабле. Crew Dragon рассчитан на пребывание на орбите в течение 210 дней, но должен будет вернуться на Землю по мере готовности очередной пилотируемой миссии. В режим ручного управления космический корабль SpaceX будет переведён только в случае крайней необходимости, в штатном режиме всё будет делать автоматика. Согласно программе полёта, приводниться аппарат должен у берегов Флориды, где его подберёт спасательное судно SpaceX Go Navigator.

По итогам данного полёта Crew Dragon должен будет получить сертификацию НАСА для совершения регулярных полётов на орбиту Земли с астронавтами на борту. В 2014 году НАСА заключило контракты с Boeing и SpaceX на создание средств доставки астронавтов к МКС, но если Crew Dragon оказался готов к выполнению миссии в конце мая этого года, то разработанный Boeing CST-100 Starliner преследовали неудачи во время испытательного полёта, в результате чего повторный запуск был отложен на более поздний период. Обе программы являются частью долгосрочной инициативы Artemis, которая имеет своей целью доставить на поверхность Луны к 2024 году двух американских астронавтов разного пола.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
НАСА и SpaceX провели испытание системы эвакуации экипажа со стартовой площадки
Уже 6 сотрудников SpaceX больны коронавирусом, но компания продолжает готовиться к миссии
Boeing Starliner в этом году с экипажем уже не полетит
Роскосмос снизит на треть стоимость космических запусков из-за демпинга Илона Маска
Франция поможет России в создании криогенной системы для проекта «Спектр-М»
Для запуска «Ракеты Победы» орбиту МКС поднимут на 900 метров
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: spacex, boeing, мкс, наса, космос
spacex, boeing, мкс, наса, космос
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Apple представила обновлённый iPhone SE: мощная начинка в «популярном дизайне» 180
Космический корабль «Орёл» будет садиться на шасси 98
Ryzen 5 2600 перехватил звание самого популярного процессора в России 80
Как Интернет отреагировал на неоднозначный новый iPhone SE 59

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Космический корабль «Орёл» будет садиться на шасси
Дурной пример заразителен: Toshiba тоже скрывает информацию об использовании SMR в жёстких дисках
Шаг к пониманию: магнитная трековая память может работать подобно нейронам в мозге человека
Airbus первой в мире испытала полностью автоматическую систему дозаправки самолёта в воздухе
Karma представила свой первый электромобиль — высококлассный седан Revero GTE
Google ежедневно блокирует миллионы фишинговых писем, связанных с коронавирусом 2 ч.
Square Enix: прохождение JRPG Trials of Mana займёт до 30 часов, а на мультиплеер планов нет 2 ч.
Приложение Samsung Hand Wash для смарт-часов напомнит, когда пора мыть руки 5 ч.
Использующие Ad Manager новостные издатели смогут 5 месяцев не платить Google за показ рекламы 5 ч.
Авторы RPG Sea of Stars рассказали о Гарле, поваре группы героев 7 ч.
Fallout 76: Wastelanders собирает положительные отзывы — игроки сравнивают ситуацию с No Man's Sky 7 ч.
Данные 20 млн пользователей магазина Android-приложений Aptoide опубликованы на хакерском форуме 7 ч.
Konami отложила выход ближайших дополнений к eFootball PES 2020 из-за коронавируса 9 ч.
Следующим злодеем Resident Evil: Resistance оказался антагонист Resident Evil 3 9 ч.
Riot Games заплатит до $100 тысяч за обнаружение уязвимостей в античитерской системе Vanguard 9 ч.
Новый сверхлёгкий и гибкий солнечный элемент сможет поддерживать питание носимой электроники 11 мин.
По следам Apple: информация и изображения дебетовой карты Google 22 мин.
Облако на вынос: AWS Snowball Edge получит больше RAM и CPU 2 ч.
Samsung рассчитывает повысить продажи смартфонов за счёт «доступных» 5G-моделей 5 ч.
Впервые в истории космический транспортёр MEV-1 переместил спутник на новую орбиту 5 ч.
Huawei займётся скоростной зарядкой для электрокаров, первый шаг — модуль HiCharger DC 7 ч.
Больше никаких секретов: фотографии и характеристики смартфонов Huawei Nova 7 попали в Сеть 9 ч.
Китайские владельцы Imagination Technologies заверили власти Великобритании в лояльности 10 ч.
Коронавирус приведёт к падению продаж смартфонов Apple iPhone на треть 11 ч.
Samsung оборудует базовую версию смартфона Galaxy Note 20 аккумулятором на 4000 мА·ч 11 ч.