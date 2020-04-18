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Karma представила свой первый электромобиль — высококлассный седан Revero GTE

Karma, после ряда своих гибридных автомобилей, наконец готова совершить шаг в мир чистых электрокаров. Автопроизводитель представил полностью электрический седан Revero GTE, который относится к высокому классу в своём семействе. Компания не раскрыла детали о двигателях, но машина будет построена на платформе E-Flex и достигнет скорости 60 миль/ч (96,5 км/ч) менее чем за 3,9 секунды с электронной векторизацией крутящего момента.

Можно также ожидать неплохих показателей дальности езды на одном заряде. В то время как базовая модель с аккумулятором на 75 кВт·ч будет преодолевать всего 320 км, версия с батареей на 100 кВт·ч предложит уже 480 км. Модель с «гипердиапазоном», которая выйдет через несколько месяцев после остальных, сможет преодолевать уже 640 км.

Компания обещает поддержку скоростной зарядки мощностью 150 кВт, которая способна пополнить заряд GTE до 80 % менее чем за 30 минут. Это уступает показателям Tesla в 250 кВт или Porsche с её 350 кВт, но всё же делать слишком долгие перерывы на обед у зарядных станций при поездке домой не придётся.

Цены пока не сообщаются, но Karma планирует выпустить электрический Revero GTE весной 2021 года (осенью 2021 года — в Китае и Европе). С учётом того, что стоимость Revero GT начинается со $144 тыс. в США, можно предположить, что GTE будет ещё более дорогим удовольствием. Это конкурент электромобилям высокого класса вроде Tesla Model S Performance или Porsche Taycan Turbo.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: karma, revero, электрокар, электромобиль
karma, revero, электрокар, электромобиль
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