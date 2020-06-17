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Wedbush: Apple выпустит iPhone 12 в срок, но без гарнитуры в комплекте

Частная инвестиционная компания Wedbush опубликовала прогноз, согласно которому компания Apple запустит новые iPhone 12 примерно в то же время, что и iPhone X. Ранее аналитики склонялись к тому, что пандемия коронавируса не позволит Apple быстро восстановить цепочки поставок, из-за чего запуск новых смартфонов будет перенесён на более поздний срок.

Аналитик Webdush Даниель Айвз (Daniel Ives) в заметке для инвесторов говорит о том, что Apple удалось нормализовать цепочки поставок быстрее, чем прогнозировалось ранее. На основании этого он считает, что Apple представит широкой публике новые iPhone 12 в конце сентября, а их продажа начнётся в начале октября.

Аналитик ожидает, что Apple представит четыре модели iPhone 12 с поддержкой сетей связи 4G и 5G. Скорее всего, iPhone 12 и iPhone 12 Max получат поддержку LTE, тогда как iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max смогут работать в 5G-сетях. Он также отметил, что по крайней мере одна из новинок будет стоить менее $1000, несмотря на поддержку сетей связи пятого поколения.

Проверка цепочек поставок Apple, на основе которой составлен прогноз Wedbush, показала, что новые iPhone, скорее всего, не будут комплектоваться проводной гарнитурой EarPods. Это приведёт к росту спроса на наушники AirPods. Ожидается, что в этом году Apple реализует 85 млн AirPods, что значительно больше по сравнению с 65 млн наушников, проданных в 2019 году.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: iphone 12, apple, смартфоны
iphone 12, apple, смартфоны
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