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Toshiba больше не доверяет рынку чипов: акции подразделения по выпуску памяти NAND уйдут с молотка

Похоже, что история компании Toshiba как полупроводниковой компании подходит к концу. Как узнали журналисты японского издания Nikkei, компания решила постепенно избавиться от акций подразделения по выпуску флеш-памяти NAND. Горькая ирония в том, что память NAND изобрели в Toshiba. Произошло это в 1987 году. По прошествии 33 лет выяснилось, что этот бизнес компании больше не по плечу.

Reuters

Reuters

Продажей акций подразделения Kioxia Holdings (ранее ― Toshiba Memory) Toshiba намерена заняться после размещения их на Токийской фондовой бирже, что ожидается в октябре текущего года. По неофициальным данным, Toshiba планирует продать значительную часть акций Kioxia. На подобных действиях настаивают акционеры компании и аналитики. Рынок полупроводников, по их словам, стал подобен маятнику, что негативно сказывается на финансовых показателях группы Toshiba.

Подразделение Toshiba Memory, напомним, было создано в ответ на серию скандалов с финансовой отчётностью Toshiba и на колоссальные убытки от деятельности американской дочки Toshiba компании Westinghouse Electric. От продажи Toshiba Memory зарубежным акционерам компания выручила 2 трлн иен ($18,7 млрд). Сделка предусматривала обратный выкуп части акций Toshiba Memory компанией Toshiba. За 350 млрд иен Tohiba приобрела 40,2 % акций подразделения.

К слову, на сегодня корпорация Toshiba на 70 % принадлежит зарубежным инвесторам. Вряд ли кто-то из них беспокоится о том, что выпуск NAND-памяти национальным производителем ― это область национальной же безопасности Японии. То, к чему с уверенностью парового катка идёт Китай, не должно заботить «эффективных менеджеров». Сегодня память выпускать невыгодно? Продавайте производителя!

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, финансовые новости и аналитика,
Теги: nand-флеш, toshiba corporation, финансы
nand-флеш, toshiba corporation, финансы
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