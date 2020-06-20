Realme C11 станет первым в мире смартфоном на платформе MediaTek Helio G35

Китайская компания Realme опубликовала тизер-изображения, говорящие о скором анонсе первого в мире смартфона на процессоре MediaTek Helio G35. Ожидается, что этим аппаратом станет модель C11.

Сведения о подготовке устройства ранее уже мелькали в Интернете. Ожидается, что смартфон получит мощную аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА·ч. Работать в мобильных сетях пятого поколения (5G) аппарат не сможет.

На одном из тизеров готовящийся смартфон показан с тыльной стороны. Аппарат выполнен в корпусе салатового цвета. К сожалению, секция камеры закрыта, так что пока не ясно, какую конфигурацию она получит. Это может быть блок с четырьмя оптическими элементами.

Что касается чипа MediaTek Helio G35, то он пока официально не представлен. По слухам, в его состав могут войти вычислительные ядра ARM Cortex-A76 и графический ускоритель Mali-G76.

«Играйте более плавно», — гласит надпись на изображении. Таким образом, можно предположить, что новинка будет позиционироваться в том числе для мобильных игр.

Официальная презентация смартфона ожидается в ближайшее время. Цена пока не раскрывается.