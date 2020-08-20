По слухам, презентация Pixel 4a 5G и Pixel 5 5G состоится 30 сентября

Ранее в этом месяце Google объявила о намерении выпустить в этом году два смартфона с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G). Речь идёт об аппаратах Pixel 4a 5G и Pixel 5 5G, официальная дата запуска которых не была озвучена. Теперь же авторитетный аналитик и блогер Джон Проссер (Jon Prosser) заявил о том, что 5G-смартфоны Google будут официально представлены 30 сентября.

Недавняя утечка информации показала, что оформить предварительный заказ на эти устройства можно будет с 8 октября. Согласно данным, которые Джон Проссер опубликовал на своей странице в Twitter, оба устройства будут представлены в один день. Он также утверждает, что Pixel 5 5G будет доступен в чёрном и зелёном вариантах цветового исполнения корпуса. Что касается Pixel 4a 5G, то на момент запуска он будет доступен только в чёрном цвете, но в октябре появится версия устройства в белом корпусе.

What we see in the system is



Pixel 5 5G (black and green)

Pixel 4a 5G (black)

- September 30



Pixel 4a 5G (white)

- October — Jon Prosser (@jon_prosser) August 19, 2020

Предполагается, что смартфон Pixel 4a 5G будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 765G. Также ожидается, что его основная камера выполнена на основе двух сенсоров, а цена будет начинаться от $499. Несмотря на то, что аппаратной основой Pixel 5 5G, скорее всего, станет тот же чип Snapdragon 765G, его цена будет начинаться от $699. Это связано с тем, что он будет иметь более премиальный дизайн, защищённый от пыли и влаги корпус, улучшенную камеру и др.