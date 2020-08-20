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Аэротакси китайской компании EHang взлетят в небо Австрии

На днях китайская компания EHang сообщила, что вскоре в небе над Австрией начнут летать аэротакси её производства. Испытательной площадкой для полётов выбран третий по величине город в Австрии ― Линц. Полноценная транспортная инфраструктура для гражданских беспилотных воздушных такси начнёт строиться в Линце в следующем году. Но так долго ждать не придётся. Ознакомительные полёты аэротакси EHang над Линцем начнутся «совсем скоро».

Двухместное аэротакси аэротакси EHang 216

Двухместное аэротакси EHang 216

В Китае компания EHang далеко прошла по продвижению сервиса аэротакси. В частности, в нескольких туристических районах страны начали создаваться аэровокзалы для катания туристов по живописным маршрутам. В Китае полноценные, хотя и ограниченные по зонам передвижения воздушные транспортные маршруты на аэротакси начнут коммерческое обслуживание пассажиров до конца текущего года. Но огромным достижением для EHang обещает стать проникновение на зарубежные рынки и, в частности ― в Европу.

Пилотный проект в Линце разворачивается при участии двух местных компаний ― FACC AG и Linz AG. Обе они имеют опыт в создании транспортных инфраструктур, включая электротранспорт. Выбор для испытания Линца сделан неслучайно. Этот город характерен небольшим центром и обширной пригородной территорией. Обычным транспортом тяжело добираться из одного района Линца в другой, а аэротакси обещают сделать это намного быстрее. К тому же вокруг Линца достаточно незаселённой территории, чтобы проложить безопасные воздушные маршруты для пока ещё мало изученного на практике воздушного транспорта. Дело даже не в опасности катастроф. Аэротакси сильно шумят, и это никому не понравится.

Скоро в небе над Линцем

Скоро в небе над Линцем

Практические испытания аэротакси EHang в Линце призваны изучить и испытать в полевых условиях весь набор известных и неизвестных нюансов работы таких служб, начиная от рекламы услуги и системы продаж билетов до обслуживания беспилотных машин в процессе эксплуатации. Также испытания помогут в разработке соответствующих нормативных актов и позволят органично вписать беспилотный воздушный транспорт в систему планирования будущей городской инфраструктуры.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, мир роботехники, окружающая среда, Дроны и коптеры,
Теги: аэротакси, испытания, австрия, китайские производители, ehang
аэротакси, испытания, австрия, китайские производители, ehang
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