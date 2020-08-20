Subaru будет использовать FPGA-матрицы Xilinx для системы помощи водителю

Subaru Corp и Xilinx Inc объявили о партнёрстве в рамках которого японский автопроизводитель будет использовать программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС, FPGA) чипмейкера из Кремниевой долины в своей обновлённой системе помощи водителю.

Компании сообщили, что в грядущем универсале Subaru Levorg для новой версии фирменной системы помощи водителю EyeSight будет использоваться ПЛИС семейства Xilinx Zynq.

Система EyeSight включает две камеры для обзора дороги, объединяя получаемые с них данные с данными радарных датчиков, установленных по периметру кузова транспортного средства. Такие датчики гораздо дешевле лидара, использующего лазерный луч для измерения расстояния до объектов.

Как сообщается, с помощью чипа Xilinx будет обеспечиваться обработка изображений с камеры. Перечень функций обновлённой системы помощи водителю будут включать возможность автоматического снижения скорости автомобиля перед поворотом на основе оценки изменения кривизны шоссе.

В качестве дополнительной опции указана способность системы управлять автомобилем без вмешательства водителя в автомобильных пробках на скорости ниже 50 километров в час. Эта функция будет доступна в Levorg только в Японии, для чего потребуется загрузка в систему картографических данных с высоким разрешением. При этом водитель должен будет по-прежнему следить за дорогой, так как датчики в кабине будут отслеживать, уделяет ли он внимание окружающей дорожной обстановке.

По словам представителей Subaru, компания планирует со временем добавлять в систему новые функции, что и повлияло на решение выбрать микросхемы Xilinx, которые можно перепрограммировать по мере расширения её функциональности.