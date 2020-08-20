MediaTek успешно протестировала первое в мире подключение IoT к спутниковой сети 5G

MediaTek, известный тайваньский чипмейкер, провёл первое в мире испытание передовой спутниковой связи 5G для Интернета вещей. Согласно информации издания PR Newswire, испытание проходило при помощи спутника Inmarst Alphasat, и MediaTek более чем удовлетворена его результатами.

В ходе испытаний данные передавались на спутниковую геостационарную орбиту, на высоту 35 тысяч километров над уровнем моря. Сообщается, что результаты, полученные в ходе эксперимента, будут способствовать работе по внедрению стандарта связи Rel-17 в рамках инициативы 3GPP. 3GPP является партнёрской организацией групп телекоммуникационных компаний, основной целью которой является разработка и утверждение стандартов сетевых технологий. Другими словами, речь идёт о более широком внедрении покрытия 5G.

В ходе тестирования была установлена двунаправленная связь между устройством с поддержкой спутниковой технологии NB-IoT 5G и спутником MediaTek. Это событие открывает новые горизонты в развитии Интернета вещей.

По словам доктора Хо-Чи Хванга (Ho-Chi Hwang), генерального менеджера MediaTek по проэктированию систем связи, сотрудничество чипмейкера с Inmarsat ускорит процесс сближения сотовых и спутниковых сетей в эпоху 5G.