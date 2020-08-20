Опубликованы тесты Galaxy Note 20 Ultra: полный провал Exynos 990 по сравнению с Snapdragon 865+

Как известно, Samsung оснастила свой флагманский смартфон Galaxy Note 20 Ultra однокристальной системой Snapdragon 865+, но такие аппараты продаются только в США и Китае. Глобальная же версия устройства получила чип Samsung Exynos 990. Но какова на деле разница между этими процессорами?

Ресурс Phone Arena провёл тесты обеих версий Note 20 Ultra в популярных тестовых пакетах — везде вариант с Exynos 990 существенно уступает версии с чипом Snapdragon 865+. И хотя оба варианта смартфона по-прежнему достаточно мощные, чтобы справиться с любыми задачами, но плюсы 865+ не ограничиваются скоростью.

Даже по сравнению со Snapdragon 865 новый чип Qualcomm приносит более высокую пиковую тактовую частоту самого мощного ядра, заметно более быструю графику, ещё более широкую поддержку стандартов сетей 5G, а также новейшие стандарты Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E.

Wi-Fi 6E в Snapdragon 865+ означает, что Note 20 Ultra способен работать в диапазоне до 6 ГГц. Он будет функционировать как обычный Wi-Fi 6 на частоте 5 ГГц, но с бо́льшим количеством каналов, которые не будут мешать друг другу или перекрываться. Согласно Wi-Fi Alliance, Wi-Fi 6E поддерживает 14 дополнительных 80-МГц каналов и 7 дополнительных 160-МГц каналов, что снижает количество помех при перегруженности беспроводных сетей.

Новые функции Bluetooth 5.2 по сравнению с Bluetooth 5.1:

более качественный аудиокодек с пониженным энергопотреблением;

независимая синхронизация полностью беспроводных гарнитур и трансляция аудиопотоков нескольким слушателям на разных языках;

несколько приложений могут одновременно взаимодействовать с устройством Bluetooth Low Energy, уменьшая задержки и помехи.

Кроме того, необходимо учитывать троттлинг при нагреве чипа: версии с чипом Exynos 990 показывают себя в этом отношении заметно хуже вариантов на базе Snapdragon 865+. А не более 7 часов автономной работы при воспроизведении YouTube для современного смартфона с батареей на 4500 мА·ч и экраном OLED — маловато.

В целом, как синтетические тесты, так и тесты батареи в реальных сценариях дают преимущество моделям Note 20 Ultra на базе Snapdragon 865+ над вариантом с Exynos 990. Не то чтобы это было большим сюрпризом, но хотелось бы надеяться, что в Galaxy S21 в следующем году Samsung либо прекратит выпуск раздельных версий, либо подтянет свои чипы Exynos до уровня прямого конкурента.