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Crytek прокомментировала утечку даты выхода Crysis Remastered — информация о релизе 21 августа оказалась «устаревшей»

Студия Crytek по запросу немецкого игрового портала GameStar прокомментировала недавнюю утечку даты выхода обновлённой версии своего научно-фантастического шутера Crysis.

Напомним, во вторник YouTube-канал PlayStation Access опубликовал ролик с релизами текущей недели, среди которых оказалась и премьера Crysis Remastered — выход PS4-версии якобы был запланирован на 21 августа.

С тех пор видео удалили и заменили новым (без Crysis Remastered), а представители PlayStation Access признались в ошибке: «Информация о релизах в PlayStation Store всегда может измениться в последнюю минуту, и на этот раз мы оплошали».

Теперь же в Crytek подтвердили, что Crysis Remastered не выйдет 21 августа — видео PlayStation Access было основано на «устаревшей информации, оставшейся в системе Sony».

Когда в итоге ждать релиз Crysis Remastered для PS4, Xbox One и PC, в Crytek не уточнили: на днях студия заверила, что «ожидание скоро подойдёт к концу», и результат «будет того стоить».

На данный момент Crysis Remastered поступила в продажу только в версии для Nintendo Switch. Премьера изданий для остальных целевых платформ была отложена с 23 июля на неопределённый срок.

Задержка объясняется желанием Crytek и Saber Interactive повысить качество ремастера: утёкшие почти за месяц до первоначального релиза скриншоты Crysis Remastered разочаровали фанатов франшизы.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: crysis remastered, crytek, saber interactive
crysis remastered, crytek, saber interactive
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