Дрон не пролетит: Ростех удвоил дальность работы системы противодействия беспилотникам

Среди актуальной продукции структур Ростеха представлена широкая серия средств противодействия беспилотникам. От мобильных до стационарных систем как с автоматическим, так и с ручным управлением. Но это не отменяет необходимости раз за разом представлять более совершенные продукты обнаружения и подавления активности дронов. Так, например, Ростех сообщил о выходе модернизированного комплекса «Атака-DBS» с удвоенной дальностью действия.

В частности, комплекс «Атака-DBS» получил антенны нового типа. Тем самым дальность действия комплекса увеличилась почти в два раза в части обнаружения и в два с половиною раза в части подавления. В пересчёте на метры это означает, что «Атака-DBS» сможет обнаруживать дроны на дальности 2900 метров, тогда как прежде этот показатель составлял 1500 метров. Дальность подавления каналов управления дронами выросла с 1000 до 2500 метров. Уточним, комплекс «Атака-DBS» предназначен для противодействия гражданским дронам.

Комплекс «Атака-DBS» может работать как в одиночном режиме, создавая «купол» над охраняемой территорией, так и в составе цепочки комплексов, выстроенной по охраняемому периметру в любой конфигурации. При этом система радиочастотного подавления каналов управления дронами совершенно не мешает работе обычного навигационного и коммуникационного оборудования. Иными словами, комплекс «Атака-DBS» может быть развёрнут на высокотехнологических объектах без опасности создания помех в работе защищаемого оборудования.

В ходе полевых испытаний «комплекс "Атака-DBS" показал надежную и бесперебойную работу в условиях имитированных атак дронов с ближнего и дальнего расстояния даже в сложных погодных условиях ― при сильных порывах ветра до 15–20 м/с и пыльных бурях». Впрочем, сильный ветер должен был усложнить работу операторам дронов, но никак не комплексу подавления, хотя пыль способна ослаблять радиосигнал, а комплекс ориентирован на работу в диапазоне от 2 ГГц до 6 ГГц.

Как сообщили разработчики, «Оборудование в автоматическом режиме в течение 0,1 секунды обнаружило беспилотник, идентифицировало объект по принципу «свой-чужой» и произвело блокировку канала связи и навигации коптера». Добавим, в составе Ростеха проект реализует структура холдинга «Росэлектроника» ― НПП «Алмаз».