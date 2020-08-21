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Наследник Crysis: современные процессоры не обеспечивают 60 кадров/с в Microsoft Flight Simulator при максимальных настройках

Издание DSOGaming провело тест производительности Microsoft Flight Simulator от Asobo Studio и Xbox Game Studios. В результате журналисты пришли к выводу, что даже лучшие из современных процессоров не могут обеспечить в игре 60 кадров/с при максимальных настройках.

Проверка проводилась на ПК с процессором Intel Core i9-9900K, 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой 3600 МГц и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Представители издания также установили последнюю версию драйвера для ГП.

Во время тестирования была отключена загрузка текстур из облачных серверов, так как скорость 10 Мбит/с не могла этого обеспечить должным образом. Журналисты воспроизводили один из самых ресурсоёмких сценариев в игре: взлёт из Нью-Йорка и круг над мегаполисом.

Портал DSOGaming выяснил, что в разрешении 1440р и с высокими настройками кадровая частота в Microsoft Flight Simulator колеблется от 30 до 50 кадров/с. Если поставить качество «ультра», то будут наблюдаться проблемы с производительностью из-за нехватки 16 Гбайт оперативной памяти. Во время теста журналисты также активировали технологию Hyper Threading, но значимого прироста не заметили. Разгон процессора до 5,0 ГГц позволил повысить кадровую частоту, но не смог обеспечить стабильные 60 кадров/с.

По словам журналистов, они провели предварительный анализ. Полноценный тест состоится в ближайшее время.

Напомним: Microsoft Flight Simulator вышла на ПК 18 августа 2020 года. В Steam игра проект получил 5909 отзывов, 65 % из которых положительные. Игру критикуют за технические недочёты и избранный способ загрузки.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор,
Теги: microsoft flight simulator, asobo studio, xbox game studios, симулятор
microsoft flight simulator, asobo studio, xbox game studios, симулятор
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