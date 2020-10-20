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Утечка: Bethesda полностью переработала свою систему анимаций ради Starfield

Пользователь Twitter под псевдонимом JJMrOrange обратил внимание на информацию в LinkedIn-профиле одного из разработчиков научно-фантастической ролевой игры Starfield от Bethesda Softworks.

Речь идёт о старшем программисте Bethesda Game Studios Эрике Брауне (Eric Braun). Как следует из приведённых ниже скриншотов, до недавнего времени страница разработчика содержала ранее не известную деталь о проекте.

По словам Брауна, он собственноручно «с нуля переписал систему анимаций для Starfield». Вскоре после обнаружения программист стёр (или скрыл) упоминания об этом из своего профиля, но Интернет ничего не забывает.

Помимо анимаций, Bethesda Game Studios ради Starfield также серьёзно обновила свой движок. Ранее глава студии Тодд Говард (Todd Howard) назвал это улучшение «крупнейшим» со времён The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Напомним, в конце сентября и начале октября в Сеть попало несколько предполагаемых скриншотов, концепт-артов и различного рода графических материалов из ранней версии Starfield.

По неподтверждённой информации, упомянутые кадры взяты из ранней сборки Starfield, датируемой 2018 годом. Саму же игру якобы планируют выпустить уже относительно скоро — в 2021-м.

Официального списка целевых платформ у Starfield пока нет, однако в Bethesda Softworks проект называют представителем следующего поколения. Предполагается, что игра станет консольным эксклюзивом Xbox.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG,
Теги: starfield, bethesda game studios, bethesda softworks
starfield, bethesda game studios, bethesda softworks
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