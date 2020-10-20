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Xigmatek представила тихий и производительный 200-мм корпусный вентилятор Galaxy III DX200 ARGB

Компания Xigmatek представила корпусной вентилятор Galaxy III DX200 ARGB: новинка, рассчитанная на игровые настольные компьютеры, будет предлагаться в комплекте из двух штук.

Кулер имеет диаметр 200 мм. Он, как утверждает разработчик, обеспечивает высокую производительность при низком уровне шума. Плюс к этому решение снабжено эффектной адресуемой подсветкой.

Конструкция включает крыльчатку с одиннадцатью лопастями и гидродинамический подшипник. Заявленный срок службы достигает 30 000 часов. Габариты — 200 × 200 × 25 мм.

Скорость вращения составляет 800 ± 100 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 167 кубических метров в час. Уровень шума при этом не превышает 24,9 дБА.

Контролировать работу ARGB-подсветки можно при помощи пульта дистанционного управления или непосредственно через совместимую материнскую плату с технологией  ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync, MSI Mystic Light Sync или Razer Chroma RGB.

Цену и сроки начала продаж Galaxy III DX200 ARGB разработчик объявит позднее. 

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: xigmatek, вентилятор, охлаждение, кулер
xigmatek, вентилятор, охлаждение, кулер
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