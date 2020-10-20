«Сбер» запустит пилотный сервис геоаналитики для анализа трат и передвижений россиян

Сбербанк, недавно преобразованный в ИТ-компанию «Сбер», работает над пилотным проектом по созданию сервиса геоаналитики, который на основе анализа банковских транзакций клиентов и информации о расположении торговых точек, предоставляемой приобретённым им в августе сервисом 2ГИС, будет рекомендовать бизнесу решения в сфере управления недвижимостью и земельных отношений, например, где лучше всего расположить новый магазин.

Сообщивший об этом ресурсу РБК вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» банка Станислав Карташов отметил, что данную информацию можно будет использовать для анализа миграционных потоков в крупных городах с целью городского и транспортного планирования.

Новый сервис станет одним из инструментов платформы «СберАналитика», анонсированной 13 октября. Эта платформа будет предоставлять данные о состоянии интересующих клиентов отраслей рынка или территорий страны, включая анализ денежных потоков населения России, данные о продажах товаров и услуг, оценку конкурентов, оценку профиля клиента, а также оценку возможностей роста и предлагать выбор оптимальных локаций.

Вся информация будет предоставляться в обезличенном виде. На данный момент у компании «Сбер» насчитывается 96,9 млн активных частных и 2,6 млн активных корпоративных клиентов, банкоматная сеть составляет 51,6 тыс. устройств, эквайринговая — 2,2 млн POS-терминалов.

Как отметил ресурс РБК, сотовые операторы уже несколько лет предоставляют для различных заказов информацию на основе аналитики данных о перемещении своих абонентов. По данным ресурса «Ведомости», за последние четыре года департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы потратил на закупку таких данных 516 млн руб.