Samsung придумала смартфон с гибким экраном и изменяемой акустической камерой

Компания Samsung продолжает патентовать оригинальные конструктивные решения, которые в перспективе могут быть использованы в доступных на рынке смартфонах. Описание очередной разработки обнародовано на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Популярный ресурс LetsGoDigital в партнёрстве с итальянским дизайнером Snoreyn представил качественные рендеры необычного аппарата, созданные на основе патентной документации.

Южнокорейский гигант предлагает оснастить устройство гибким экраном и акустической камерой с изменяемым объёмом. Последняя, по задумке разработчиков, позволит формировать звук высокого качества.

Предполагается, что пользователи смогут отклонять верхнюю часть фронтальной панели по отношению к тыльной секции корпуса (см. иллюстрации). За счёт этого будет увеличиваться внутренний объём акустической камеры, благодаря чему улучшится качество аудиокартины.

Отмечается также, что пользователи смогут взаимодействовать с гибким дисплеем не только при помощи пальцев, но и посредством специального пера.

Увы, пока необычный смартфон существует только в патентной документации. О планах по его выводу на рынок Samsung ничего не сообщает.