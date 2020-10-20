Утечка: в Сеть попали музыкальные темы Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и ремейка Demon’s Souls для начального экрана PS5

Датамайнеры изъяли из базы данных PlayStation Store музыкальные темы начального экрана супергеройского боевика Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и ремейка ролевого экшена Demon’s Souls.

Sony Interactive Entertainment активно пресекает подобные утечки, поэтому источники данных доступны не всегда: поделившийся композицией из Demon’s Souls блогер Лэнс Макдоналд (Lance McDonald), к примеру, удалил свой твит.

Сообщение пользователя Twitter под псевдонимом GhostCorp2077, первого опубликовавшего музыкальную тему Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, до сих посмотреть можно.

Стоит отметить, что приведённые ниже композиции не являются частью Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и ремейка Demon’s Souls — музыка включается при выборе одной из перечисленных игр на начальном экране PlayStation 5.

Demon's Souls Remake Audio also included pic.twitter.com/sKgWEc5AzJ — Gaming Leaks & Rumors (@GameLeaksRumors) October 19, 2020

Из двух упомянутых проектов на сегодняшний день в PlayStation Store широкой публике доступна страница лишь Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, но только в версии для PlayStation 4.

Издания же для PlayStation 5 пока что возможно предзаказать только через официальный сайт: и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, и осовремененная Demon’s Souls продаются там в двух вариантах.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и ремейк Demon’s Souls поступят в продажу 12 ноября — в один день с запуском PlayStation 5 в странах первой волны. Супергеройский боевик предназначен для PS4 и PS5, ролевой экшен — только для PS5.