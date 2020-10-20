3DNewsНовости SoftwarePlayStationУтечка: в Сеть попали музыкальные темы M...
Новости Software

Утечка: в Сеть попали музыкальные темы Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и ремейка Demon’s Souls для начального экрана PS5

Датамайнеры изъяли из базы данных PlayStation Store музыкальные темы начального экрана супергеройского боевика Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и ремейка ролевого экшена Demon’s Souls.

Sony Interactive Entertainment активно пресекает подобные утечки, поэтому источники данных доступны не всегда: поделившийся композицией из Demon’s Souls блогер Лэнс Макдоналд (Lance McDonald), к примеру, удалил свой твит.

Сообщение пользователя Twitter под псевдонимом GhostCorp2077, первого опубликовавшего музыкальную тему Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, до сих посмотреть можно.

Стоит отметить, что приведённые ниже композиции не являются частью Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и ремейка Demon’s Souls — музыка включается при выборе одной из перечисленных игр на начальном экране PlayStation 5.

Из двух упомянутых проектов на сегодняшний день в PlayStation Store широкой публике доступна страница лишь Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, но только в версии для PlayStation 4.

Издания же для PlayStation 5 пока что возможно предзаказать только через официальный сайт: и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, и осовремененная Demon’s Souls продаются там в двух вариантах.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и ремейк Demon’s Souls поступят в продажу 12 ноября — в один день с запуском PlayStation 5 в странах первой волны. Супергеройский боевик предназначен для PS4 и PS5, ролевой экшен — только для PS5.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Комиксная основа, испытание Майлза и своя версия Умельца: новые детали сюжета Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
На сайте венгерского MediaMarkt обнаружили страницу ремейка Demon’s Souls для PS4
Sony рассказала о наполнении расширенного издания ремейка Demon’s Souls за 6899 рублей
В 8К на RTX 3090: блогер продемонстрировал работу The Witcher 3, Crysis 3, Horizon Zero Dawn и других игр
Художник показал, как может выглядеть потенциальный ремейк Half-Life 2 на Unreal Engine 4
«Это столько всего сломает»: блогер научил Кратоса из недавней God of War «телепортироваться»
Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, PlayStation,
Теги: marvel’s spider-man: miles morales, insomniac games, demon’s souls, bluepoint games, sony interactive entertainment
marvel’s spider-man: miles morales, insomniac games, demon’s souls, bluepoint games, sony interactive entertainment
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft 169
Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2 133
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 120
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 93

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей
AMD решила тщательно подготовиться к старту продаж Radeon RX 6000, чтобы не опозориться, как некоторые
Гейб Ньюэлл рассказал о неудачных попытках разработки Half-Life 3 и состоянии дел в Valve
Xiaomi выпустит ТВ-приставку Mi Box 4S с поддержкой 4K за $45
PlayStation 5 получилась настолько большой из-за желания Sony сэкономить
Adobe Illustrator стал доступен на iPad, но только с базовыми функциями 4 ч.
Photoshop получил множество ИИ-функций: умная замена неба, продвинутые фильтры и прочее 4 ч.
Apple добавила в HomePod поддержку Intercom и возможность работы с HomePod mini 6 ч.
Microsoft открыла разработчикам доступ к WebView2 в составе Edge на Chromium 7 ч.
Бывшие сотрудники Blizzard открыли Frost Giant Studios, чтобы создать свою RTS 8 ч.
Симулятор космического агентства Mars Horizon поступит в продажу 17 ноября 8 ч.
Минюст США подал в суд на Google: компании придётся ответить за нарушения антимонопольных законов 9 ч.
Дело приняло серьёзный оборот: сюжетный трейлер Destiny 2: Beyond Light 9 ч.
Друиды и битва за Париж: Ubisoft рассказала о контентной поддержке Assassin's Creed Valhalla после релиза 9 ч.
По следам Baldur’s Gate 3: в раннем доступе вышла тактическая RPG Solasta: Crown of the Magister на основе D&D 10 ч.
Как за 5 лет в России была создана сеть розничных магазинов Xiaomi 2 ч.
Новая статья: Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 3 ч.
Новая статья: Обзор Segway Ninebot KickScooter Air T15: завидую тем, кто будет пользоваться им... 5 ч.
В России поступил в продажу флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X за 115 тыс. рублей 6 ч.
Выяснилось, какие внешние накопители можно будет использовать с Xbox Series X и Series S 6 ч.
Microsoft в партнёрстве со SpaceX создаст облачную сеть на основе космических спутников 6 ч.
Учёные придумали, как реанимировать закон Мура. Предложена технология производства атомарных транзисторов 7 ч.
Обозреватели решили, что iPhone 12 нет равных по производительности 7 ч.
Американский сотовый оператор установил новый рекорд скорости загрузки в сети 5G 8 ч.
У некоторых Apple Watch SE пользователи заметили сильный перегрев после зарядки 8 ч.