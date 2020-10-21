Анонсирована Hello Engineer для Google Stadia — инженерное ответвление Hello Neighbor

Издательство tinyBuild Games и студия-разработчик Eerie Guest в рамках вчерашней трансляции Good Stuff анонсировали Hello Engineer — многопользовательское инженерное ответвление своего стелс-хоррора Hello Neighbor.

События Hello Engineer разворачиваются в заброшенном парке развлечений городка Raven Brooks, куда забредает группа несовершеннолетних изобретателей в надежде раздобыть детали для предстоящего конкурса.

При «невыясненных обстоятельствах» дети оказываются заперты на территории парка. Компанию героям составит загадочный незнакомец, наблюдающий за персонажами издалека и контролирующий злых роботов.

В Hello Engineer игрокам предстоит собирать материалы, мастерить из них различные транспортные средства для прохождения испытаний в открытом мире (парк развлечений) и избегать Соседа.

Разработчики обещают разнообразие режимов (творчество, испытания, арена) и продвинутые функции (электрические цепи, умные модули) для создания беспилотного транспорта или неких существ.

«Самый важный ингредиент — ваша изобретательность. Прописанных решений для выполнения задач не существует, вы сможете преодолеть уровень так, как захочется», — гласит описание Hello Engineer.

Hello Engineer выйдет в 2021 году в сервисе Google Stadia. О полной эксклюзивности речи не идёт — по истечении определённого периода времени игра появится и на других платформах. Каких именно, пока не уточняется.