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Технический проект сверхтяжёлой ракеты «Енисей» обойдётся в 1,5 млрд рублей

В 2020–2021 гг. Россия потратит на разработку технического проекта ракетного комплекса сверхтяжёлого класса приблизительно 1,5 млрд рублей. Как сообщает «РИА Новости», такие цифры приводятся в материалах на сайте государственных закупок.

Фотографии Роскосмоса

Фотографии Роскосмоса

Речь идёт о носителе «Енисей». На необходимость создания сверхтяжёлой ракеты в 2018 году указал президент России Владимир Путин. Ожидается, что «Енисей» сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 100 тонн груза и доставлять до орбиты Луны грузы массой до 27 тонн.

Инициативой также предусмотрено создание сверхтяжёлого носителя второго этапа «Дон». Грузоподъёмность этой ракеты за счёт добавления ещё одной ступени возрастёт до 130–140 тонн в случае низкой околоземной орбиты.

Итак, сообщается, что на разработку технического проекта сверхтяжёлой ракеты планируется выделить 537,4 млн рублей в нынешнем году и 930 млн рублей — в 2021-м. Таким образом, на создание проекта будет направлено 1,47 млрд рублей.

Что касается собственно разработки нового носителя, то затраты составят 1 трлн рублей бюджетных средств. Более того, ранее и вовсе назывались цифры в 1,7 трлн. Первый запуск сверхтяжёлой ракеты состоится не ранее 2028 года. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: енисей, ракета, ракета-носитель, космос, россия
енисей, ракета, ракета-носитель, космос, россия
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