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Monster Hunter Rise позволит не только оседлать собак, но и погладить

Capcom в официальном микроблоге серии Monster Hunter подтвердила одну из незадокументированных ранее геймплейных особенностей грядущего ролевого экшена Monster Hunter Rise.

Речь идёт о возможности приласкать собакк-паламутов — местную версию ездовых псов. В 10-секундном видео авторы продемонстрировали три доступных игрокам способа взаимодействия с упомянутыми животными.

Первый — простое поглаживание (за ухом, по спине), второй — команда «Дай лапу», а третий — команда «Держать». Последняя опция позволяет положить на нос паламуту лакомство и посмотреть, что из этого выйдет.

Появятся ли в Monster Hunter Rise ещё какие-либо варианты взаимодействия с паламутами, разработчики не уточняют, но обещают больше подобных видео каждый вторник и четверг.

Напомним, собакки-паламуты в Monster Hunter Rise станут полноправными спутниками главного героя наравне с коттами-палико. В одиночном режиме с собой разрешат взять двух таких напарников, в многопользовательском — одного.

Паламутов позволяют использовать в качестве средства передвижения и для совместных атак. Кроме того, верхом на собакках можно совершать различные действия (например, восстанавливать здоровье).

Monster Hunter Rise выйдет 26 марта 2021 года эксклюзивно на Nintendo Switch. О том, почему команда Monster Hunter отказалась от цифр в заголовках игр серии, недавно рассказал продюсер Рёдзо Цудзимото (Ryozo Tsujimoto).

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Nintendo,
Теги: monster hunter rise, capcom
monster hunter rise, capcom
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