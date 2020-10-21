Monster Hunter Rise позволит не только оседлать собак, но и погладить

Capcom в официальном микроблоге серии Monster Hunter подтвердила одну из незадокументированных ранее геймплейных особенностей грядущего ролевого экшена Monster Hunter Rise.

Речь идёт о возможности приласкать собакк-паламутов — местную версию ездовых псов. В 10-секундном видео авторы продемонстрировали три доступных игрокам способа взаимодействия с упомянутыми животными.

Первый — простое поглаживание (за ухом, по спине), второй — команда «Дай лапу», а третий — команда «Держать». Последняя опция позволяет положить на нос паламуту лакомство и посмотреть, что из этого выйдет.

Появятся ли в Monster Hunter Rise ещё какие-либо варианты взаимодействия с паламутами, разработчики не уточняют, но обещают больше подобных видео каждый вторник и четверг.

Yes, you can pet the dog in Monster Hunter Rise. 😊 #MHRise pic.twitter.com/mobMqxx5AG — Monster Hunter (@monsterhunter) October 20, 2020

Напомним, собакки-паламуты в Monster Hunter Rise станут полноправными спутниками главного героя наравне с коттами-палико. В одиночном режиме с собой разрешат взять двух таких напарников, в многопользовательском — одного.

Паламутов позволяют использовать в качестве средства передвижения и для совместных атак. Кроме того, верхом на собакках можно совершать различные действия (например, восстанавливать здоровье).

Monster Hunter Rise выйдет 26 марта 2021 года эксклюзивно на Nintendo Switch. О том, почему команда Monster Hunter отказалась от цифр в заголовках игр серии, недавно рассказал продюсер Рёдзо Цудзимото (Ryozo Tsujimoto).