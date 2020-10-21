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Доступное сетевое хранилище TerraMaster F4-210 рассчитано на четыре накопителя

Компания TerraMaster анонсировала относительно недорогое сетевое хранилище данных (NAS) с обозначением F4-210: устройство предназначено для использования в домашних условиях или небольших офисах.

В основу новинки положен 64-битный процессор Realtek RTD1296 с четырьмя вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 1,4 ГГц. Объём оперативной памяти может составлять 1 или 2 Гбайт.

Хранилище допускает установку четырёх накопителей типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма с интерфейсом Serial ATA 3.0. Максимальная внутренняя вместимость может составлять 64 Тбайт в конфигурации 16 × 4 Тбайт.

Устройство оборудовано одним гигабитным Ethernet-портом с соответствующим разъёмом RJ-45 для подсоединения кабеля. Предусмотрены также два порта USB 3.0, к которым могут быть подключены, скажем, внешние накопители.

В системе охлаждения задействованы два 80-миллиметровых вентилятора. Габариты хранилища составляют 227 × 225 × 136 мм, вес — 2,25 кг без установленных накопителей.

Модель TerraMaster F4-210 уже поступила в продажу: версия с 1 Гбайт ОЗУ предлагается за 200 долларов США, с 2 Гбайт оперативной памяти — за 260 долларов. 

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Рубрики: Новости Hardware, жесткие диски, системы хранения данных, интерфейсы, NAS,
Теги: terramaster, хранилище, сетевое хранилище, накопитель, nas
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