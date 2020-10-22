Аналитики: только 10 % компаний, использующих ИИ, получают значительную выгоду от этого

Эксперты из консалтинговой фирмы Boston Consulting Group (BCG) и журнала MIT Sloan Management Review провели совместное исследование об использовании искусственного интеллекта в бизнесе. Согласно выводу аналитиков, всего 10 % компаний, которые используют ИИ, получают от его внедрения существенную выгоду. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В исследовании приняли участие три тысячи менеджеров из 29 отраслей. Они работают в 112 странах, включая Россию. Из всех опрошенных 59 % заявили о наличии стратегий по применению ИИ, ещё 57 % рассказали о тестировании технологий или полноценном внедрении в рабочий процесс. Кроме этого, 71 % респондентов заявили о чётком видении того, как искусственный интеллект может приносить доход бизнесу, но всего 10 % заявили о получении существенной финансовой выгоды.

Главным итогом исследования стало, что ИИ становится наиболее полезным в сочетании с действиями человека. Всего выделено пять типов взаимодействий :

ИИ принимает решения и выполняет их;

ИИ принимает решения, а люди выполняют;

ИИ дает рекомендации, а люди принимают решения;

ИИ генерирует идеи и аналитические выводы, а люди используют их в процессе принятия решения;

Люди генерируют идеи и выводы, а ИИ оценивает их.

Выяснилось, что максимальных результатов добиваются компании, которые используют наибольшее количество сценариев.

Эксперты также выяснили, что существует три варианта взаимодействия между ИИ и человеком: ИИ учится на основе обратной связи от людей, люди учатся у ИИ, и когда разработчики создали ИИ, способный самостоятельно обучаться. При использовании одного метода вероятность успеха около 5-6 %, двух — 13 %, а при сочетании всех трёх — 29 %. Это означает, что взаимообучаемость сторон повышает шансы на финансовый успех.

Напомним, что в конце августа правительственная комиссия по цифровому развитию РФ утвердила паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект». Согласно документам, на программу потратят 36,3 млрд рублей. Средства будут потрачены на поддержку исследовательских центров ИИ, разработку нишевых аппаратно-программных комплексов в сфере ИИ и поддержку профильных малых предприятий.