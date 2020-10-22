Полный автопилот Tesla подорожает на $2000 с понедельника

Компания Tesla готова довольствоваться нормой прибыли в пару процентов при производстве электромобилей, но сопутствующие виды бизнеса будут приносить ей больше выгоды. Не останутся в накладе и те, кто пожелает сдавать собственные машины в аренду — на одного таксиста в этом случае будут одновременно работать до десяти электромобилей Tesla.

Илон Маск (Elon Musk) не раз обещал, что сервис автоматических такси станет особым видом бизнеса под крылом компании Tesla. Автовладельцы смогут получать дополнительный доход, пока их машины будут самостоятельно перевозить коммерческих пассажиров, либо разделять расходы на содержание машин с друзьями и знакомыми. Проводя аналогию с современными сервисами Lyft и Uber, глава Tesla пояснил, что в будущем один таксист сможет содержать парк из десяти автоматических такси, получая несоизмеримо больший доход, чем при непосредственном управлении одним транспортным средством. Человек в этом смысле будет больше напоминать пастуха, как иронично заметил Маск.

Существенно переработанные алгоритмы автономного управления позволят Tesla до конца года расширить перечень клиентов, которым будет доступна опция Full Self Driving. Первые клиенты в качестве испытателей уже получили к ней доступ в этом месяце. Располагая автопарком в миллион электромобилей, Tesla может быстро совершенствовать свою программу автоматического управления, базируясь на реальном опыте и настоящих дорожных ситуациях, а не на симуляции. Никакая симуляция не может предусмотреть тех «крайних случаев», которые имеют место в реальности, как заявил Илон Маск. Это определённо контрастирует с точкой зрения главы NVIDIA, который убеждён, что только в условиях симуляции можно предусмотреть все самые диковинные дорожные ситуации. Как говорится, всяк кулик своё болото хвалит.

Возможности фирменной нейронной сети, как подчеркнул Маск, позволяют электромобилям Tesla уверенно чувствовать себя в тех местах, где они никогда раньше не были, без подробных цифровых карт местности или соединения с глобальной сетью. Как и человек, в новых и непривычных для себя условиях машина сможет передвигаться самостоятельно.

Один из аналитиков поинтересовался у главы Tesla, изменил бы тот своё отношение к оптическим датчикам (лидарам), если бы те доставались компании абсолютно бесплатно. Маск ответил, что по-прежнему не видит в них необходимости для обеспечения работы системы автопилота, даже если бы применение лидаров не стоило бы ни цента. Маск также пообещал подумать над предложением акционера, согласно которому оплаченная функция автопилота должна закрепляться за конкретным клиентом даже при смене электромобиля на новый.

Хорошие перспективы основатель Tesla видит и в сфере автострахования. Компания так или иначе собирает данные о передвижении своих электромобилей, оценивает количество аварийных ситуаций, возникающих с каждым экземпляром, поэтому использовать эту статистику для собственного страхового бизнеса будет разумно и выгодно. Клиенты тоже смогут сэкономить, ведь их личный страховой тариф будет оптимизирован именно с учётом персональной степени риска. Илон Маск убеждён, что на услугах автострахования компания сможет неплохо зарабатывать.

Наконец, продажа программного обеспечения, необходимого для автономного управления электромобилями, позволит существенно поднять норму прибыли по сравнению с производителями классических автомобилей. В своём Twitter Илон Маск заявил, что с понедельника стоимость опции Full Self Driving увеличится с текущих $8000 до $10 000. Это уже не первое повышение стоимости опции, оно лишь показывает стремление компании серьёзно зарабатывать на функции автопилота.