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ASUS выпустила ноутбуки M415 и M515 с процессором AMD Ryzen и экраном NanoEdge

В ассортименте ASUS появились портативные компьютеры M415 и M515 для повседневного использования: в новинках аппаратная платформа AMD соседствует с Windows 10 или Linux-системой Endless OS — в зависимости от пожеланий заказчика.

Ноутбуки получили дисплей размером соответственно 14 и 15,6 дюйма по диагонали. В обоих случаях применена панель NanoEdge с узкими рамками, занимающая 82–83 % площади поверхности крышки. Доступны версии с экраном HD (1366 × 768 точек) и Full HD (1920 × 1080 пикселей).

На выбор предлагаются следующие процессоры: Ryzen 7 3700U, Ryzen 5 3500U, Ryzen 3 3250U, Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U. Объём оперативной памяти DDR4-2400 может достигать 16 Гбайт. Есть возможность установки твердотельного накопителя PCIe SSD вместимостью до 512 Гбайт или жёсткого диска на 1 Тбайт.

В оснащение лэптопов входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 4.1/5.0, аудиосистема ASUS SonicMaster, дактилоскопический сканер (опционально), интерфейсы HDMI, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 2.0 (×2).

Младшая модель имеет размеры 325,4 × 216 × 19,9 мм, старшая — 360,2 × 234,9 × 19,9 мм. Вес составляет 1,5 и 1,8 кг. Реализована быстрая подзарядка: восполнить запас энергии аккумулятора ёмкостью 37 Вт·ч можно на 60 % примерно за 50 минут. 

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: asus, ноутбук, лэптоп
asus, ноутбук, лэптоп
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