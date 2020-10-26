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И PS5 не пригодилась: новый патч ускорил загрузки в ремастере The Last of Us более чем на 70 %

Спидраннер Энтони Калабрезе (Anthony Calabrese) у себя в микроблоге обратил внимание на положительный эффект, который оказал выход патча 1.11 на The Last of Us: Remastered для PS4.

По словам Калабрезе, с выпуском обновления из игры «почти что пропали» все загрузочные экраны. Улучшение заметно при использовании как SSD, так и обычного HDD.

Находку стримера подтверждает и новое видео испанского блогера ElAnalistaDeBits, который провёл наглядное сравнение двух версий The Last of Us: Remastered — до и после установки заплатки.

В комментариях к ролику ElAnalistaDeBits уточнил, что все замеры производились на более мощной по сравнению со стандартной моделью PlayStation 4 Pro, однако на базовой версии консоли ситуация точно такая же.

Согласно вычислениям ElAnalistaDeBits, свежее обновление The Last of Us: Remastered сократило загрузку:

  • новой игры с полутора минут до 14 секунд;
  • уже начатого уровня с двух минут до 14 секунд;
  • дополнения Left Behind с минуты до 17 секунд.

Примечательно, что своё обновление The Last of Us: Remastered получила менее чем за месяц до запуска PlayStation 5. Ремастер, напомним, станет частью PlayStation Plus Collection.

The Last of Us: Remastered — не единственный эксклюзив PS4, в последние недели получивший неожиданный патч. Ранее загадочные заплатки выпустили для God of War, God of War 3 Remastered и Marvel’s Spider-Man.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Моды, патчи, дополнения, PlayStation,
Теги: the last of us: remastered, naughty dog, sony interactive entertainment
the last of us: remastered, naughty dog, sony interactive entertainment
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