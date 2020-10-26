Растущее влияние Luxshare начинает раздражать компанию Foxconn

Компания Apple взрастила Foxconn в крупнейшего контрактного производителя электроники, но в качестве противовеса в последние годы пытается усилить влияние китайской Luxshare, которая начала с производства беспроводных наушников, но постепенно готовится освоить выпуск и других изделий Apple. Компании Foxconn такое соперничество не нравится по вполне понятным причинам.

Luxshare должна стать первой компанией со штаб-квартирой в Китае, которой будет доверена контрактная сборка смартфонов Apple. Выручка Luxshare пока в двадцать раз меньше, чем у Foxconn, но тайваньский соперник может использовать политические мотивы для конкурентной борьбы, как отмечает Reuters. Осведомлённые источники убеждены, что в росте влияния Luxshare сомневаться не приходится, вопрос лишь заключается в том, насколько быстрым он будет.

Foxconn сейчас пытается доказать наличие у Luxshare финансовой поддержки со стороны китайского государства. По мнению тайваньской компании, которое публично не озвучивается, китайские власти пытаются через развитие Luxshare создать цепочку поставок компонентов, которые можно было бы использовать для производства электроники, реализуемой на внутреннем рынке Китая. Luxshare уже удалось получить за период с 2016 по 2020 годы около $148,8 млн государственных субсидий.

Представители Foxconn в комментариях Reuters отрицают наличие специальной команды, целью деятельности которой является дискредитация Luxshare. Представители последней комментировать ситуацию отказались, как и сотрудники Apple. Свою историю Luxshare ведёт с 2004 года, её основателем является Грейс Ван (Grace Wang), бывшая сотрудница предприятия Foxlink, принадлежащего основателю Foxconn.

Влияние Luxshare укреплялось постепенно за счёт поглощения мелких производителей комплектующих. В этом году компании достались два предприятия Wistron, на которых собираются iPhone. Сейчас Luxshare получает 58% своей выручки от контрактов с Apple. По оценкам аналитиков, в ближайшие пять лет китайская компания сможет выпускать до 30 % смартфонов этой марки. Как сообщает источник, Luxshare занимается активным переманиванием ценных кадров из Foxconn, не жалея на это сил и денег.