На увеличение грузоподъёмности ракеты «Ангара» придётся потратить более 20 миллиардов рублей

Создание кислородно-водородного разгонного блока тяжёлого класса (КВТК), который позволит значительно увеличить грузоподъёмность ракет тяжёлого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В», обойдётся «Роскосмосу» в более чем 20 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, указанные космической госкорпорацией на сайте госзакупок.

Согласно размещённым на сайте госзакупок материалам, из намеченной суммы в размере 20,6 млрд рублей «Роскосмос» предполагает выделить на реализацию проекта в 2020–2021 гг. порядка 1,7 млрд рублей.

Осенью прошлого года генеральный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева, входящего в состав «Роскосмоса», Сергей Кузнецов сообщил в интервью РИА Новости о планах начать лётные испытания нового разгонного блока в 2027 году (в случае обеспечения необходимого финансирования).

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что с новым разгонным блоком ракета «Ангара-А5М» будет способна выводить на геостационарную орбиту полезную нагрузку весом 5 тонн, в то время как разгонный блок ДМ-03 позволяет выводить до 4,1 тонны. Для ракеты «Ангара-А5В» при использовании КВТК этот показатель вырастет с 5,5 до 8 тонн.

Семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов «Ангара» включает лёгкую ракету «Ангара-1.2», среднюю «Ангара-А3», тяжёлую «Ангара-А5», модернизированную «Ангара-А5М» и модель повышенной грузоподъёмности «Ангара-А5В».