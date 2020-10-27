Samsung разрабатывает безрамочные дисплеи Blade, которые могут дебютировать в смартфонах Galaxy S21

Компания Samsung, по сообщению ресурса LetsGoDigital, намерена использовать во флагманских смартфонах дисплеи нового поколения под названием Blade. Такие панели впервые могут появиться в будущих аппаратах Galaxy S21.

В минувший понедельник, 26 октября, южнокорейский гигант направил заявку на регистрацию торговой марки Blade в Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности (European Union Intellectual Property Office, EUIPO). В документе говорится, что данное имя может использоваться применительно к плоским экранам, дисплеям для смартфонов, сенсорным экранам и панелям на органических светодиодах (OLED).

Наблюдатели полагают, что дисплеи Blade будут иметь минимальные рамки по всему периметру. При этом они получат классическую плоскую форму.

Панелями Blade могут быть оснащены два из трёх представителей будущего семейства флагманских смартфонов Samsung — модели Galaxy S21 и Galaxy S21+. В то же время самая дорогая модификация, Galaxy S21 Ultra, якобы будет комплектоваться экраном, загибающимся на боковые части корпуса.

Добавим, что официальная презентация аппаратов серии Galaxy S21 ожидается в январе следующего года. Уже известны некоторые технические характеристики готовящихся новинок.