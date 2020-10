До конца года Apple представит обновлённый MacBook Pro 16, но вряд ли он получит фирменный ARM-процессор

Интернет-источники сообщают о том, что в текущем квартале компания Apple может представить обновлённый портативный компьютер MacBook Pro, оснащённый 16-дюймовым дисплеем Retina.

На днях Apple выпустила программное обеспечение Boot Camp версии 6.1.13. Пользователи, внимательно изучившие сопутствующие замечания к выпуску, обнаружили строку следующего содержания: «[This update] Fixes a stability issue that could occur during heavy CPU load on 16-inch MacBook Pro (2019 and 2020) and 13-inch MacBook Pro (2020)».

Иными словами, в документации упоминается ещё не выпущенный ноутбук MacBook Pro 16 модельного ряда 2020 года. А это означает, что презентация компьютера состоится в самое ближайшее время.

Наблюдатели полагают, что новинка получит процессор Intel Core десятого или одиннадцатого поколения. Дисплей, вероятнее всего, будет унаследован у ноутбука нынешнего поколения — это матрица с разрешением 3072 × 1920 пикселей.

Ходят слухи, что в дальнейшем портативные компьютеры MacBook Pro 16 могут быть переведены на собственные процессоры Apple. Таким образом, готовящийся лэптоп станет последним представителем своей серии на аппаратной платформе Intel.

Добавим, что на 17 ноября Apple наметила презентацию, на которой ожидается анонс первых компьютеров на ARM-процессоре собственной разработки Apple Silicon.