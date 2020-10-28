3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиноутбуки и нетбукиДо конца года Apple представит обновлённ...
Новости Hardware

До конца года Apple представит обновлённый MacBook Pro 16, но вряд ли он получит фирменный ARM-процессор

Интернет-источники сообщают о том, что в текущем квартале компания Apple может представить обновлённый портативный компьютер MacBook Pro, оснащённый 16-дюймовым дисплеем Retina.

Изображения Apple

Изображения Apple

На днях Apple выпустила программное обеспечение Boot Camp версии 6.1.13. Пользователи, внимательно изучившие сопутствующие замечания к выпуску, обнаружили строку следующего содержания: «[This update] Fixes a stability issue that could occur during heavy CPU load on 16-inch MacBook Pro (2019 and 2020) and 13-inch MacBook Pro (2020)».

Иными словами, в документации упоминается ещё не выпущенный ноутбук MacBook Pro 16 модельного ряда 2020 года. А это означает, что презентация компьютера состоится в самое ближайшее время.

Наблюдатели полагают, что новинка получит процессор Intel Core десятого или одиннадцатого поколения. Дисплей, вероятнее всего, будет унаследован у ноутбука нынешнего поколения — это матрица с разрешением 3072 × 1920 пикселей.

Ходят слухи, что в дальнейшем портативные компьютеры MacBook Pro 16 могут быть переведены на собственные процессоры Apple. Таким образом, готовящийся лэптоп станет последним представителем своей серии на аппаратной платформе Intel.

Добавим, что на 17 ноября Apple наметила презентацию, на которой ожидается анонс первых компьютеров на ARM-процессоре собственной разработки Apple Silicon. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Презентация компьютеров Mac на собственных процессорах Apple ожидается 17 ноября
Первый iPad с Mini-LED-дисплеем выйдет в начале 2021 года, а в MacBook такие экраны попадут через год
Apple запустила в России расширенную платную гарантию AppleCare+ по цене до 30 тыс. рублей
Дискретная графика Intel неожиданно дебютировала в ноутбуке ASUS VivoBook Flip 14
Встроенная графика Intel Iris Xe Max превзошла настольную GeForce GTX 1050 Ti в некоторых тестах SiSoftware
Ноутбук Microsoft Surface Book остановил шальную пулю, «спасая» жизнь своего владельца
Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки, компьютеры и ноутбуки Apple,
Теги: macbook, macbook pro, apple, ноутбук, лэптоп
macbook, macbook pro, apple, ноутбук, лэптоп
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Всех владельцев Merlion (Ситилинк, Позитроника) задержали по уголовному делу 179
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 150
Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition: убийца королей 131
Защита Rockstar Games не устояла: Red Dead Redemption 2 взломали спустя год после релиза 115

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Первые жалобы на iPhone 12: краска быстро облезает, задняя панель трескается, а о грани можно порезаться
Быстрее, чем заправиться: китайцы научились автоматически менять аккумуляторы в электромобилях всего за 30 секунд
Обратный отсчёт запущен: через 15 лет в Китае запретят продавать новые автомобили с ДВС
Сегодня — презентация AMD, на которой будут представлены мощные видеокарты Radeon RX 6000
Ведущий производитель электромоторов для HDD инвестирует $10 млрд в тяговые двигатели для электромобилей
Выход Cyberpunk 2077 отложили из-за PS4 и Xbox One, а с ПК и новыми консолями всё в порядке 23 мин.
Mortal Kombat XL, Assetto Corsa и Batman: Arkham Knight — в PS Store стартовала распродажа игр до 1100 рублей 35 мин.
Видео: трейлер к запуску киберпанкового паркура Ghostrunner с поддержкой RTX 59 мин.
Собери их всех: западные журналисты вынесли вердикт Watch Dogs: Legion 2 ч.
«Мы облажались»: за день до нового переноса CDPR пообещала, что больше не станет смещать релиз Cyberpunk 2077 3 ч.
ARK: Survival Evolved уже получила поддержку Xbox Series X 3 ч.
Financial Times: Apple активно разрабатывает альтернативу поисковику Google 3 ч.
Квартальная прибыль «Яндекса» взлетела в четыре с половиной раза 4 ч.
Новая статья: Watch Dogs: Legion — боже, храни Ubisoft! Рецензия 4 ч.
Видео: полёты на паутине задом наперёд в новом «газетном» тизере Marvel's Spider-Man: Miles Morales 5 ч.
Apple увеличила заказы на производство iPhone 12 из-за высокого спроса 37 мин.
Samsung зарегистрировала торговую марку Galaxy Space, вероятно, для новой VR-гарнитуры 38 мин.
Xbox Series X: комплектация, фото и видео розничного исполнения консоли 55 мин.
Сделка с Xilinx позволит AMD стать четвёртым по величине выручки разработчиком чипов 2 ч.
Поставки серверов на мировом рынке пошли на спад 2 ч.
МТС развернула первый модульный ЦОД в Ленинградской области 2 ч.
Шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation получил крупное обновление 2 ч.
Система помощи водителю Tesla Autopilot уступила GM Super Cruise в тесте Consumer Reports 3 ч.
Acacia и Inphi успешно протестировали волоконно-оптическую линию связи стандарта 400ZR длиной 120 км 3 ч.
Qualcomm выпустит «урезанный» флагманский процессор Snapdragon 870, если верить слухам 3 ч.