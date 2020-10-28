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Apple задаёт моду на лидары для смартфонов. Подобный датчик разрабатывает и SK Hynix

Как известно, в смартфонах Apple iPhone 12 Pro появились лидары. На самом деле, это так называемые времяпролётные камеры (по-англ., Time of Flight или TOF). Ранее компании Samsung и LG пытались оснащать свои смартфоны камерами TOF, но не смогли заинтересовать потребителей этой технологией. Apple заинтересует, в этом можно не сомневаться. Из этого также следует, что рынок TOF ждёт взрывной рост, что должно привлечь заинтересованных производителей.

Источник изображения: SK Hynix

Источник изображения: SK Hynix

По сообщению южнокорейских источников, на открывшейся вчера в Сеуле выставке SEDEX 2020 (Semiconductor Exhibition) компания SK Hynix — новичок рынка датчиков изображений — продемонстрировала самостоятельно разработанный датчик TOF или времяпролётную камеру. Разработка не готова для массового производства, но подтверждает движение SK Hynix в сторону новых рынков — датчиков изображения в целом и решений для дополненной и виртуальной реальности, а также в сторону систем машинного зрения и работы с изображениями.

Несколько последних лет SK Hynix стремится снизить зависимость от рынка памяти DRAM и NAND. Часть производственных линий компания перенастроила на выпуск датчиков изображения. Сегодня ей принадлежит на этом рынке только 2 %, но в SK Hynix вынашивают планы стабильного расширения своей доли.

Новый рынок сбыта камер TOF для смартфонов также поможет компании в диверсификации полупроводникового производства. Но ещё сильнее спрос на камеры определения глубины породит машинное зрение, Интернет вещей, дополненная реальность и многое другое, связанное с оцифровкой реальности. Однажды шутка «сфотографировал на тапок» может стать суровой реальностью. Обувь недалёкого будущего вполне может обзавестись зрением для определения препятствий, например, при передвижении в темноте.

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Рубрики: Новости Hardware, сенсоры и сенсорные системы,
Теги: hynix semiconductor, датчики изображения, машинное зрение, производство микросхем
hynix semiconductor, датчики изображения, машинное зрение, производство микросхем
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