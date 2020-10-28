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Financial Times: Apple активно разрабатывает альтернативу поисковику Google

Как сообщил авторитетный ресурс Financial Times, Apple активизировала усилия по развитию собственной поисковой технологии, поскольку антимонопольные органы США угрожают перекрыть многомиллиардные потоки денег, которые выплачивает Google купертинской компании, чтобы её поисковик был установлен по стандарту на iPhone.

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В результате малоизвестного изменения последней версии операционной системы iPhone, iOS 14, Apple начала показывать собственные результаты поиска и напрямую ссылаться на веб-сайты, когда пользователи вводят запросы с домашнего экрана. Эта возможность веб-поиска знаменует собой важный шаг вперёд в собственных разработках Apple и может стать основой для полноценной атаки на Google, по мнению ряда специалистов в отрасли.

Яблочная компания, как известно, держит в тайне свои внутренние проекты, но появление собственного поиска в iOS 14 стало лишним свидетельством, что она работает над созданием конкурента поисковой системе Google. Два с половиной года назад Apple переманила к себе руководителя службы поиска Google Джона Джаннандреа (John Giannandrea). Его наняли якобы для расширения возможностей искусственного интеллекта и виртуального помощника Siri, но он также принёс восьмилетний опыт работы с самой популярной в мире поисковой системой.

Растущие возможности компании в области внутреннего поиска уже дают ей в руки альтернативу на случай, если регулирующие органы заблокируют прибыльное партнёрство с Google. «У Apple есть заслуживающая доверия команда, у которой, как мне кажется, есть опыт, позволяющий при желании создать более общую поисковую систему», — сказал бывший технический директор Google Билл Кафран (Bill Coughran), который сейчас выступает партнёром фонда Sequoia Capital.

Нередко в объявлениях Apple о вакансиях инженеров по поиску упоминается создание архитектуры новаторской поисковой технологии. Эксперты по поисковому маркетингу также отмечают возросшую активность Applebot, когда-то малоизвестного веб-сканера производителя iPhone, который используется для создания обширной базы данных онлайн-материалов, составляющих основу любой поисковой системы.

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ft.com

Консультант по цифровому маркетингу Сугантан Моханадасан (Suganthan Mohanadasan), сказал, что Applebot за последние недели появлялся на сайтах его клиентов поразительно часто. «Когда скорость сканирования увеличивается, это говорит о том, что они пытаются собрать больше информации», — добавил он.

Что важнее, iOS 14 отодвинула Google от некоторых функций поиска. Запросы, сделанные в окне поиска, доступ к которому можно получить, проведя пальцем вправо с главного экрана iPhone, показывают список предложений поиска, сформированный самой Apple, а не Google. Эти результаты включают автоматические предложения, сгенерированные Apple на основе наиболее распространённых запросов миллиарда пользователей.

Впрочем, на создание полноценного конкурента поисковой системе Google могут уйти годы. Но, учитывая тот факт, что, согласно прогнозам, прибыль Apple в этом году превысит $55 млрд, а чистые денежные резервы по последним подсчётам составляют $81 млрд, компания может позволить себе долгосрочные инвестиции.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Слухи,
Теги: поисковик, поисковые системы, поиск, apple, google, ios
поисковик, поисковые системы, поиск, apple, google, ios
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