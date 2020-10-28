Qualcomm выпустит «урезанный» флагманский процессор Snapdragon 870, если верить слухам

Как известно, в начале декабря Qualcomm представит флагманский мобильный процессор следующего поколения, который, по слухам, получит название Snapdragon 875. Теперь стало известно, что этот чип выйдет также и в «урезанной» версии.

Если верить имеющейся информации, в состав Snapdragon 875 войдут восемь вычислительных ядер, включая «суперядро» Cortex-X1. Обработку графики возьмёт на себя мощный ускоритель Adreno 660. Ещё одной составляющей изделия станет встроенный модем Snapdragon X60 5G для работы в сотовых сетях пятого поколения.

Утверждается, что собрат процессора Snapdragon 875 может выйти под обозначением Snapdragon 870. В плане производительности это изделие будет несколько уступать старшей модели, но превзойдёт нынешний чип Snapdragon 865.

Пока не ясно, чем именно Snapdragon 870 будет отличаться от Snapdragon 875. Отмечается лишь, что тактовая частота «урезанной» версии составит до 3,2 ГГц.

Известно, что платформа Snapdragon 870 ляжет в основу некоего смартфона OPPO. Характеристики аппарата, увы, не раскрываются, а его официальная презентация вряд ли состоится ранее первого квартала следующего года.

По оценкам Strategy Analytics, Qualcomm является крупнейшим поставщиком baseband-процессоров для смартфонов в мировом масштабе. В свою очередь, OPPO входит в рейтинг ведущих игроков рынка смартфонов.