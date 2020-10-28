В браузере Microsoft Edge появились вертикальные вкладки

Стало известно о том, что в браузере Microsoft Edge появилось любопытное изменение, касающееся расположения вкладок. Речь идёт о новом варианте их отображения, который позволяет сгруппировать все вкладки на одной стороне экрана в вертикальном меню, занимающем часть рабочего пространства.

Упомянутая функция называется «Вертикальные вкладки» (Vertical Tabs). С её помощью все вкладки могут быть переведены из горизонтального расположения в вертикальное. Известно о том, что окно с вкладками при использовании новой функции отображается в левой части экрана, но неизвестно, можно ли их будет вывести в другую область, например, справа. В настоящее время новая функция развёртывается для пользователей бета-версий браузера Edge (Dev и Canary).

Стоит сказать о том, что впервые функция «Вертикальные вкладки» была анонсирована разработчиками Edge в марте этого года. Теперь же она появилась у небольшого количества пользователей, и очевидно, в дальнейшем «Вертикальные вкладки» станут доступны всем пользователям бета-сборок обозревателя Microsoft.

Для начала использования новой функции достаточно нажать на соответствующий значок в верхнем левом углу окна браузера. Для переключения к стандартному отображению вкладок нужно повторно нажать на тот же значок. При вертикальном отображении поддерживается изменение порядка отображения вкладок, добавление новых элементов и др.

В настоящее время функция «Вертикальные вкладки» распространяется только на бета-версии Edge. В стабильной версии обозревателя Microsoft её появление ожидается в конце этого года.