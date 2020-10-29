Капитализация шести крупнейших компаний технологического сектора упала на $273 млрд

Квартальные отчёты компаний, которые публикуются на этой неделе, даже при наличии положительной динамики, вряд ли смогут повернуть глобальную тенденцию к снижению фондовых индексов из-за роста количества случаев заражения коронавирусной инфекцией по всему миру. Шесть лидеров технологического сектора потеряли за два дня $273 млрд капитализации.

Эффект усиливается опасениями инвесторов по поводу отсутствия у Конгресса США намерений выделить дополнительные средства на поддержание национальной экономики в условиях пандемии. Amazon потерял в цене $30 млрд, капитализация Microsoft уменьшилась на $70 млрд, столько же потеряла Apple, и только Tesla ограничилась снижением капитализации на $13 млрд.

Представителям Alphabet и Facebook в эти дни пришлось отстаивать свои интересы в Конгрессе США, сохраняющееся давление на обе компании вызвало снижение их капитализации на $50 млрд в случае с Alphabet, на $40 млрд в случае с Facebook. Волна паники накрыла и инвесторов, которые видели спасение в акциях компаний, являющихся бенефициарами пандемии. Впрочем, шестёрка гигантов всё равно имеет большой запас прочности, ведь в начале года совокупная капитализация Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook и Tesla приближалась к $5 трлн, а сейчас она достигает $7,1 трлн.