Следующее расширение Path of Exile не выйдет в декабре — разработчики испугались конкуренции с Cyberpunk 2077

Независимая студия Grinding Gear Games на официальном сайте своего условно-бесплатного ролевого экшена Path of Exile объявила о переносе выпуска следующего расширения игры.

До недавнего времени релиз обновления 3.13 для Path of Exile был намечен на 11 декабря. Теперь же разработчики решили отложить премьеру на следующий месяц — выход намечен на январь 2021 года.

Как выяснилось, перенос 3.13 связан не со сложностями разработки, а с недавними изменениями в графике релиза Cyberpunk 2077, которая теперь планируется к выходу 10 декабря.

«Мы не хотим вынуждать наших игроков выбирать между двумя проектами, поэтому решили отойти в сторону и отложить премьеру 3.13 для Path of Exile до января», — объяснили в студии.

При этом с разработкой 3.13 в Grinding Gear Games намерены закончить к середине или даже к началу декабря. Оставшееся до январского релиза время студия обещает потратить на подготовку обновления 3.14.

Grinding Gear Games также предупредила, что перенос 3.13 может в незначительной степени затронуть производственный график студии на 2021 год, но поделиться подробностями пока не готова.

Примечательно, что это уже не первый подобный перенос. В конце мая создатели Factorio решили ускорить выход своей игры из раннего доступа, потому что не хотели соседствовать с Cyberpunk 2077, когда та ещё ожидалась в сентябре.