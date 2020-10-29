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Серия Wizardry вернётся: японская компания Drecom купила авторские права и выпустит новую часть

Серия ролевых игр Wizardry от Sir-Tech, во многом определившая развитие жанра и повлиявшая на Final Fantasy и Dragon Quest, продолжится. Права на франшизу и торговые знаки во всём мире купила японская компания Drecom, которая планирует выпустить как минимум одну новую часть.

Drecom приобрела торговые знаки Wizardry 6, Wizardry 7, Wizardry 8 и Wizardry Gold. Никаких подробностей следующей игры пока нет.

Drecom базируется в Токио и в основном занимается мобильными играми. Среди её проектов — Derby Stallion Masters, Chocotto Farm, Digimon ReArise (для Bandai Namco) и Kirara Fantasia (для Aniplex). Вместе с ForwardWorks она создала Disgaea RPG и мобильную версию Everybody’s Golf. Не исключено, что новую Wizardry тоже выпустят на мобильных платформах. Компания собирается купить права на другие популярные серии, а также продолжать работать над собственными.

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

Оригинальная Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord — одна из первых компьютерных RPG в духе Dungeons & Dragons и первая из таковых с цветной графикой. Она вышла в 1981 году на Apple II и превратилась в один из популярнейших проектов для этой платформы. К июню 1982 года её продажи достигли 24 тысяч копий (на счету первой части Ultima на тот момент было только 20 тысяч единиц), а к 1989 году преодолели полумиллионную отметку. Игра дала начало трилогии, в которую вошли прохладно принятая прессой Wizardry II: The Knight of Diamonds (1982) и Wizardry III: Legacy of Llylgamyn (1983), получившая положительные отзывы.

Wizardry 8

Wizardry 8

Wizardry IV: The Return of Werdna 1987 года сильно отличалась от предшественниц и предлагала роль антагониста оригинала. Несмотря на свою уникальность и другие достоинства, она провалилась в продажах. Wizardry V: Heart of the Maelstrom (1988) и Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge (1990) оценили неоднозначно, в отличие от Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant (1992), названную несколькими изданиями лучшей RPG года. Wizardry 8 (2001) также приняли хорошо, а IGN внёс её в список ста лучших игр в истории жанра.

В Steam доступны версии последних трёх частей основной серии с поддержкой современных систем от Nightdive Studios.

Серия включает множество ответвлений (большая их часть выходила только в Японии), в том числе закрытую MMORPG Wizardry Online. В январе этого года на ПК перенесли Wizardry: Labyrinth of Lost Souls от японской Acquire.

Канадско-американская студия Sir-Tech, существовавшая с 1979 года, была окончательно закрыта в 2003-м. Помимо Wizardry, она создала тактическую RPG Jagged Alliance 2.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG,
Теги: wizardry, drecom, rpg
wizardry, drecom, rpg
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