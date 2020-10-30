Задержка Apple с выпуском iPhone 12 стоила компании $100 млрд капитализации

В минувшем квартале выручка Apple в Китае продемонстрировала резко отрицательную динамику, сократившись в годовом сравнении на 29 %. По сути, она достигла минимального за пять лет уровня. Это было связано с задержкой выхода моделей iPhone с поддержкой сетей 5G, к покупке которых местные потребители уже давно готовы. Руководство Apple считает, что упущенное можно будет быстро наверстать.

В третьем квартале прошлого года Apple получила в Китае 17 % совокупной выручки, в этом году доля упала до 12,2 %. Многие аналитики выразили обеспокоенность тем, что Apple начала терять позиции на китайском рынке, поскольку основные конкуренты давно представили свои смартфоны с поддержкой сетей 5G, которые в КНР уже неплохо развиты. Акции Apple после оглашения результатов квартала упали в цене почти на 5 %, снизив величину капитализации компании почти на $100 млрд.

Как отмечается в отчёте Counterpoint Research, на мировом рынке китайской компании Xiaomi удалось стать третьим по количеству проданных смартфонов производителем, если рассматривать итоги третьего квартала. Apple хоть и удалось увеличить объёмы продаж смартфонов на 11 % в последовательном выражении, в годовом она потеряла 7 % объёмов продаж, попутно пропустив Xiaomi вперёд впервые в истории.

Отдельное исследование посвящено рынку смартфонов в Китае. На внутреннем рынке лидером остаётся Huawei с долей в 45 %, второе место занимает Vivo (17 %), на третьем расположилась марка OPPO с 15 % рынка, четвёртое занимает Xiaomi с долей в 11%, а Apple довольствуется пятым местом и 8 % рынка, хотя ещё во втором квартале она шла «ноздря в ноздрю» с Xiaomi, поскольку обе компании контролировали по 9 % рынка КНР. Зато год назад доля Apple не превышала 7 %, поэтому прирост в один процентный пункт компания может записать на свой счёт смело. Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) на квартальном мероприятии признался, что именно отсутствие моделей iPhone с поддержкой 5G привело к падению выручки в Китае в третьем квартале. Непосредственно спрос на iPhone 11 рос вплоть до середины сентября, когда стало окончательно понятно, что анонс iPhone задержится. В третьем квартале более половины всех проданных смартфонов в Китае поддерживали работу в сетях 5G, поэтому отсутствие соответствующей модели в ассортименте Apple выступало сдерживающим фактором.

Руководство Apple на квартальной отчётной конференции выражало уверенность, что китайские потребители будут активно раскупать iPhone 12 в наступившем квартале, особенно модель iPhone 12 Pro Max с крупным дисплеем. Продажи последней стартуют только в ноябре, а сохраняющийся дефицит комплектующих пока не позволяет рассчитывать, что рост выручки от реализации iPhone в текущем квартале будет значительным. Во всяком случае, на мировом рынке он будет измеряться единицами процентов, как ожидают руководители Apple. Численных прогнозов по китайскому рынку они приводить не стали.