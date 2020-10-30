3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостифинансовые новости и аналитикаЗадержка Apple с выпуском iPhone 12 стои...
Новости Hardware

Задержка Apple с выпуском iPhone 12 стоила компании $100 млрд капитализации

В минувшем квартале выручка Apple в Китае продемонстрировала резко отрицательную динамику, сократившись в годовом сравнении на 29 %. По сути, она достигла минимального за пять лет уровня. Это было связано с задержкой выхода моделей iPhone с поддержкой сетей 5G, к покупке которых местные потребители уже давно готовы. Руководство Apple считает, что упущенное можно будет быстро наверстать.

Источник изображения: Getty Images

Источник изображения: Getty Images

В третьем квартале прошлого года Apple получила в Китае 17 % совокупной выручки, в этом году доля упала до 12,2 %. Многие аналитики выразили обеспокоенность тем, что Apple начала терять позиции на китайском рынке, поскольку основные конкуренты давно представили свои смартфоны с поддержкой сетей 5G, которые в КНР уже неплохо развиты. Акции Apple после оглашения результатов квартала упали в цене почти на 5 %, снизив величину капитализации компании почти на $100 млрд.

Как отмечается в отчёте Counterpoint Research, на мировом рынке китайской компании Xiaomi удалось стать третьим по количеству проданных смартфонов производителем, если рассматривать итоги третьего квартала. Apple хоть и удалось увеличить объёмы продаж смартфонов на 11 % в последовательном выражении, в годовом она потеряла 7 % объёмов продаж, попутно пропустив Xiaomi вперёд впервые в истории.

Отдельное исследование посвящено рынку смартфонов в Китае. На внутреннем рынке лидером остаётся Huawei с долей в 45 %, второе место занимает Vivo (17 %), на третьем расположилась марка OPPO с 15 % рынка, четвёртое занимает Xiaomi с долей в 11%, а Apple довольствуется пятым местом и 8 % рынка, хотя ещё во втором квартале она шла «ноздря в ноздрю» с Xiaomi, поскольку обе компании контролировали по 9 % рынка КНР. Зато год назад доля Apple не превышала 7 %, поэтому прирост в один процентный пункт компания может записать на свой счёт смело. Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) на квартальном мероприятии признался, что именно отсутствие моделей iPhone с поддержкой 5G привело к падению выручки в Китае в третьем квартале. Непосредственно спрос на iPhone 11 рос вплоть до середины сентября, когда стало окончательно понятно, что анонс iPhone задержится. В третьем квартале более половины всех проданных смартфонов в Китае поддерживали работу в сетях 5G, поэтому отсутствие соответствующей модели в ассортименте Apple выступало сдерживающим фактором.

Руководство Apple на квартальной отчётной конференции выражало уверенность, что китайские потребители будут активно раскупать iPhone 12 в наступившем квартале, особенно модель iPhone 12 Pro Max с крупным дисплеем. Продажи последней стартуют только в ноябре, а сохраняющийся дефицит комплектующих пока не позволяет рассчитывать, что рост выручки от реализации iPhone в текущем квартале будет значительным. Во всяком случае, на мировом рынке он будет измеряться единицами процентов, как ожидают руководители Apple. Численных прогнозов по китайскому рынку они приводить не стали.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Крупнейший в мире рынок смартфонов обвалился из-за пандемии
Apple увеличила заказы на производство iPhone 12 из-за высокого спроса
Армия поклонников смартфонов Apple позволит компании продать больше iPhone 12
Ведущий производитель электромоторов для HDD инвестирует $10 млрд в тяговые двигатели для электромобилей
У невероятного смартфона Samsung экран складывается в двух местах, а в корпусе прячется клавиатура
Невероятные приключения Ampere в России: из NVIDIA через Aliexpress на Авито
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, сети и коммуникации, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: apple, apple iphone, китай, 5g, аналитика
apple, apple iphone, китай, 5g, аналитика
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен 675
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X разнесли флагман Intel в тестах CPU-Z 158
Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition: убийца королей 153
От «Билайна» за год ушёл практически каждый десятый абонент 129

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Космическая цена: металлический астероид Психея оценили в 10 квинтиллионов долларов США
Кодзима прокомментировал недавний «тизер» продолжения Death Stranding
От «Билайна» за год ушёл практически каждый десятый абонент
В России стартовали продажи GeForce RTX 3070: жуткий дефицит и неадекватные цены на многие модели
Планета-бродяга размером с Землю обнаружена на просторах Млечного пути
Ubisoft: уход Мишеля Анселя не помешал разработке Beyond Good & Evil 2 5 мин.
Часть экипировки из расширенного издания ремейка Demon’s Souls не позволят получить в самой игре 11 мин.
Пользователи Excel смогут самостоятельно задавать новые типы данных 14 мин.
Пользователи WhatsApp ежедневно отправляют более 100 млрд сообщений 27 мин.
Alphabet снова наращивает прибыль благодаря возвращению рекламодателей к Google 2 ч.
Видео: NVIDIA показала технологию подавления шумов при трассировке лучей на примере Watch Dogs: Legion 4 ч.
WRC 9 на PlayStation 5 будет работать в 4K при 60 кадрах/с и выйдет 19 ноября 4 ч.
Следующая часть антологии The Dark Pictures выйдет в 2021 году и будет называться House of Ashes 4 ч.
Видео: обзор игрового процесса ролевого экшена Tribes of Midgard для ПК и PS5 4 ч.
Некоторые недавно добавленные функции Windows 10 исчезли в новой предварительной сборке ОС 4 ч.
Взломанные частные камеры видеонаблюдения позволили хакерам создать в Москве собственную систему слежки 5 мин.
Cisco обновляет портфель решений по обеспечению безопасности, ориентируясь на облака и «нулевое доверие» 20 мин.
VR-гарнитура Oculus Quest 2 впятеро превзошла предыдущую модель по популярности у покупателей 23 мин.
Задержка Apple с выпуском iPhone 12 стоила компании $100 млрд капитализации 30 мин.
Xiaomi оборудует смартфон Redmi K40 пока не представленным процессором Snapdragon 33 мин.
Пандемия вернула к жизни рынок планшетов: продажи взлетели на четверть 43 мин.
Правительство Китая начало субсидировать городские программы развития транспорта на водороде 3 ч.
Большой экран, 5G и Wi-Fi 6 по цене $750 — это новый смарт-холодильник экосистемы Xiaomi 3 ч.
Акционеры одобрили выделение LG Chem в самостоятельную компанию 4 ч.
К 2023 году в российских 5G-сетях будет только около 200 тыс. абонентов 4 ч.